أول مشاورات سياسية بين تركيا وإسرائيل منذ 2010

لأول مرة بعد قطيعة استمرت 6 سنوات، ستجري تركيا وإسرائيل مشاورات سياسية، الأربعاء 1 فبراير/شباط، في العاصمة التركية أنقرة.

ونقلت "الأناضول"، عن مصادر مطلعة قولها إن المشاورات التركية الإسرائيلية المرتقبة تهدف إلى وضع خطوات لتطوير العلاقات المتعددة الأبعاد بين الجانبين وتفعيل الاتصالات المتبادلة.

ومن المقرر أن يترأس مستشار وزارة الخارجية التركية، أوميد يالتشين، الوفد التركي، فيما سيترأس مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتيم، الوفد الإسرائيلي، وفقا للوكالة.

وأضافت المصادر أن أحد الوزراء من الحكومة التركية سيقوم بزيارة رسمية لإسرائيل الأسبوع الجاري، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هدق الزيارة واسم الوزير.

وكانت تركيا وإسرائيل توصلت، 28 حزيران العام الماضي، إلى اتفاق تطبيع العلاقات بينهما، بعد أن تفاقمت جراء حادث هجوم القوات الإسرائيلية على سفينة المساعدات التركية "مافي مرمرة" التي كانت متجهة إلى قطاع غزة ضمن أسطول الحرية في محاولة لفك الحصار المفروض على القطاع، في العام 2010. وأسفر الحادث عن مقتل 10 نشطاء أتراك كانوا على متن السفينة.

روسيا اليوم

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