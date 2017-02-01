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عسكريون جنوبيون: الشرعية تقوم بإذلالنا ..!!

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 01 فبراير 2017 10:36 مساءً

 

قال عسكريون جنوبيون إن الحكومة الشرعية تقوم بإذلالهم في اعقاب مماطلتها في طرف رواتبهم لشهر نوفمبر من العام الماضي.

 

ومنذ نحو أسبوعين يرابط المئات من الجنود الجنوبيين على رصيف كورنيش ريمي الواقع امام منزل وزير الزراعة احمد الميسري، منتظرين راتبهم الذي لم يأت بعد.

 

دون أكل او طعام ينتظر العشرات من الجنود على الرصيف وسط حرارة الشمس، دون ان تقوم اللجنة بالتعجيل بصرف رواتبهم.

 

نفذوا احتجاجات غاضبة وقطعوا الطرقات، لكن الحكومة الشرعية كما يقولون تماطل في صرف مرتباتهم.

 

يقول سالم محمد " انا بدون أكل منذ يومين لم اجد ما اصرفه، لقد دفعت نصف الراتب الذي انتظره في الإقامة والطعام، واليوم لا امتلك قيمة وجبة طعام واحدة، الا ما يجود به الناس عليه، وأصبح الكثير منا يتسول الطعام، الشرعية تريد اذلالنا نحن الجنوبيين فقط، والا لماذا يتم صرف رواتب العسكرين الشماليين دون أي قيود وترسل لهم عبر وكالات الصرافة".

 

وأكد سالم ان العسكريين الشماليين في مأرب يستلمون رواتبهم بكل سهولة ويسر ولم يتم ايقافها ابدا، تدفع لهم السعودية رواتب شهرية مع انهم لم يخضوا أي حرب حقيقية، لماذا نحن الذين قاتلنا وانتصرنا".

 

وأكد الخضر عسكري أخر   " ان شرعية معاشيق تابعة لعفاش والا لما قامت بمعاقبة العسكريين الجنوبيين، وتماطل في صرف اول راتب تقدمه للعسكريين الجنوبيين الذين انتصروا في معركة التصدي للعدوان الشمالي".

 

وناشد العسكريون الرئيس هادي بالتدخل وصرف رواتبهم دون ممطالة وإيقاف عملية الاقتطاع غير القانوني على العسكريين الجنوبيين.. مطالبين بمساواتهم بالعسكريين الشماليين في مأرب وصنعاء.

 

*- اليوم الثامن

 

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