معسكرات عدن... فيها البلاشفة وفيها المناشفة .. يا ساتر

تسير عدن وفق سيناريو مرسوم لها الى الهاوية.. انه الانتقام من عدن وانه التدمير لكل مقدرات وجغرافية وتاريخ ومدينة عدن.

عدن يتيمة جميلة ولا تملك قرارها ولم تجد اولياء ناصحين وجادين وصادقين فقد كتب الخليفة العادل عمر بن الخطاب الى ولده عبدالله رضي الله عنه:

اما بعد

فأن من اتقى الله وقاه ومن اتكل عليه كفاه ومن شكر الله زاده ومن اقرضه جزاه.

فأجعل التقوى عمارة قلبك وجلاء بصرك فانه لا عمل لمن لا نية له.

ولا خير لمن لا خشية له..

ولا جديد لمن لا خلق الله..

عدن تسير في الاتجاه المعاكس لوصية سيدنا عمر..

عدن في جلها ملابس عسكرية اذا الفت يميناً رأيت بندقية واذا رمقت شمالاً صادفت الية عسكرية ..

شباب مسلحون في كل مديريات عدن.. شباب يتم استدعاؤهم الى احد المعسكرات لتسليم الراتب فيأتيهم تفخيخ يصيد معظمهم بين قتيل وجريح .. شباب يساقون كالبهائم الى هذه المنطقة او تلك فتسمع عن قدوم عشرات الجثامين للقتلى والجرحى ..

لا يوجد اي مؤشر للتوجه نحو التنمية المورد البشري البطالة متفشية النار في الهشيم والفساد وانتشر وارتفع بنسبة 300% عما كان عليه في عهد الرئيس السابق واتخذ الفساد اسلوباً منحدراً في العفونة وصل الى حد ابتلاع حقوق المجتهدين ونهب الاسلحة والذخائر وبيع مدرعات واليات عسكرية والضمائر اصبحت في خبر كان ويرحم الله ايام الانجليز ..

ايام نهضة عدن وثقافتها واحتضانها للقادمين اليها من ابناء محميات عدن الشرقية وابناء محميات عدن الغربية وابناء المملكة المتوكلية وابناء الجزيرة والخليج والشرقيين الافريقي والاسيوي لكنها المخابرات الاقليمية والدولية هي التي اجهضت توجه عدن النهضوي والحضاري.

هناك توجه مشبوه في عدن من حيث المعسكرات بغالبيتها المناطقية (بلاشفة) واقليتها المناطقية (مناشفة) واستعرت المصطلحين من الثورة السوفييتية هي الاقلية..

الوضع الكوميدي التراجيدي المضحك والمبكي في ان لان عمل قطورة تتشكل او تعلن عن زلزال قادم BIG BANG فهذا معسكر القوى الجوية طريق التسعين المؤدي الى بئر فضل البلاشفة من ابناء يافع..

معسكر ردفان الصولبان بخومكسر البلاشفة فيه من ابناء ابين والمناشفة من ابناء عدن..

معسكر اللواء الخامس (لواء النقل) البلاشفة فيه من ابناء عدن والمناشفة من ابناء ردفان..

معسكر الدفاع الساحلي في التواهي ، البلاشفة فيه من ابناء ابناء الضالع ومديرية ردفان.

معسكر صلاح الدين مناشفة من كل مناطق..

كتائب المحضار البلاشفة من ابناء عدن الى جانب مناشفة من مختلف المناطق ودرسوا مع البلاشفة في دماج.

مطلوب حصر الشهداء منذ 26/مارس/2015م حتى اليوم وتقديم كشوفات بذلك لضمان المعاش لأسرهم..

مطلوب تحديد الرؤية لواقع المعسكرات في عدن ودعوة المثقفين ورجال الدين من ائمة وخطباء المساجد لمناقشة وضع الشباب في تلك المعسكرات وانهاء عسكرة عدن خدمة لمخطط خارجي يلغي دور عدن في التطور والتمدن لاستعادة دورها التاريخي في المنطقة..

ايها السادة هذه ليست عدن .. هذا واقع مسلح رافض لأي مدنية .. لأي تقدم .. واقع يكرس نظام الاتاوات والابتزازات في الاسواق .. واقع يحضر لإنتاج بلاطجة وتدمير كل امل..

واقع لا يشرف اصحاب الضمائر الحية..

اتقوا الله في عدن وفي انفسكم والا فالعقاب الرباني سيكون شديد الوطأة ..

قد لغت اللهم اشهد!

اتبعنا على فيسبوك