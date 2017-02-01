في الذكرى الأولى لرحيل الفنان محمد علي الميسري....!

عام مضى وانقضت ايامه ولياليه وشهوره مسرعة لتتوقف بنا ساعة الزمن عند التاريخ 2017/2/2م معلنة الذكرى الاولى لرحيل فنان الوطن (محمدعلي ميسري) رحمه الله....

ففي 2016/2/2م يوم الثلاثاء انتقلت روح فناننا الميسري الى بارئها بعد صراع مع المرض ، وبعد رحلة نضالية وفنية بدأها عام 1964م وذلك بتأسيس ندوة مودية الموسيقية وتحديداً في 1964/6/11م وذلك في عهد حاكم ولاية دثينة الراحل/حسين منصور باجابر..

بعدها ابتعث الميسري من قبل حاكم ولاية دثينه الى عدن في دورة تدريبية لتعلم اصول العزف على العود على يد الفنان الراحل محمد مرشد ناجي ..

وكان لهذه الندوة الموسيقية دوراً في انطلاقة الفنان الميسري الى عالم الفن والغناء..

وغنى الراحل لمعظم شعراء المنطقة ، وكان اول عمل فني قام به رحمه الله بعد تأسيس الندوة هو إحياء حفل غنائي بمناسبة افتتاح السوق المركزي بمودية نهاية العام 1964م وبحضور النائب حسين منصور باجابر ...

ومن اغانيه التي غناها في هذه السهرة اغنية من كلمات الشاعر الراحل/ احمدعبدالله الشيبه التي يقول مطلعها:

ثنعشر ثلاثة عشر سمرنا وخلي* وسود الليالي فارقت بين لحباب.

وكذلك اغنية هات الهيج هات الزهاب للشاعر الراحل محمد الحمزه محمد :

ضمد كابرك والردي* هات الهيج هات الزهاب.

قل بالله صلب او رطب* الراية في الطين فوش..

وكان اول تسجيل غنائي يقوم به الفنان الميسري في عام 1967م حيث غنى اغنيته الثورية ضد المستعمر البريطاني التي يقول في مطلعها:

بالقنابل والمدافع حقق الشعب انتصار* بالإرادة والعزيمة صار يمحي كل عار.

في المعلا انفجارفي عدن صاروخ طار* في البريقه نار نار ثورة شعب ثار.

واستمر فناننا الثائر في عطاءه الفني المتدفق ...

وغنى للمرأة والفلاح والعامل...

غنى للجندي والطالب،

غنى للحب وغنى للثورة والثوار...

وعندما اشتد به المرض ومنعه من التنقل والسفر للالتقاء بإحبابه واصدقاءه زاد اشتياقه للاصدقاء والاحباب ورفاق الدرب فانشد اغنيته المعبرة عن مدى حنينه واشتياقه لاحبابه التي تقول:

ياطير من صنعاء سريت* كيف الحبايب دي رأيت.

هل عادني في بالهم* والا نسوني وانتهيت.

لي وقت ماعد شفتهم* من فرقهم يا ما اكتويت.

ياليل صنعاء قل لهم* اني من الوحشة بكيت.

ومن اغانيه التي غناها للعمال(الصبح طل قوموا عمل) ليحثهم على العمل والمثابرة:

الفجر نور والصبح طل* يالله حبايب قوموا عمل.

واصحوا مع الطير خلوا الكسل* واحيوا الاماني واحيوا الامل.

كما غنى للثورة واعيادهاومنها اغنية الثورة اليمنية التي تقول كلماتها:

مايو وسبتمبر واكتوبر* اعياد الثورة اليمنية.

ومن بعدها ياتي نوفمبر * عيد العزة والحرية.

ياربي بارك في اعيادنا* واجعل فيها الخير لاولادنا.

كما غنى الميسري رحمه الله للحب ومنها اغنيته (شاطي الذهب):

ياملتقى العشاق ياشاطي الذهب* ياجولد مور الحب يااحلى مصيف.

كم فيك لي ذكرى لاغلى ايام حب* كم فوق رملك راح من عمري نصيف.

إلى ان قال:

محلى النسائم فيك كم يحلى الطرب* مع هدوء الليل والجو اللطيف.

ياما على شاطيك قابلت المحب* ياماركبنا الموج في عز الخريف.

ومضت حياة فناننا الميسري ومضت رحلته الفنية المليئة بالاعمال الغنائية والفنية الجميلة ...

وقضى اواخر سنوات عمره وهويعاني من مرض الفشل الكلوي الذي انهكه لتقابل الحكومة كل هذا العطاءوالنضال لمحمد علي ميسري بالجحود والنكران ولم تقدم له الدعم الكافي ليواجه مرضه المزمن..

وختم الميسري حياته بآخر اعماله الفنية الرائعة باغنية(ام الشهيد) وهي من كلماته والحانه وغناها الفنان(عبود خواجه) :

الا يا اماه لاتبكي* وامسحي من عينك الدمعة.

فابنك ضحى واستشهد* ونور ليلنا بشمعة.

وجاهد في سبيل الله* ودافع عن شرف ربعه.

الى ان قال:

كسرنا شوكة المخلوع* والحوثي ومن تبعه.

وراحوا في مهب الريح* وهبة روحه بلا رجعه.

كريتر عانقت ابين* وصافح لودر الشقعة.

وشمسان الابي عانق* سناح الخير والرفعه.

وفي الحوطه سجع قمري* شجانا بالفرح سجعه.

والشعب ياشعب جنوبنا الثائر* عرف من هندس الخدعه...

*- من أشهر أغانيه العاطفية أغنية كيفكم با حبايب التي غناها أيضا أكثر من فنان عربي وأجنبي (باللغة العربية).

رحل الفنان الميسري بجسده وستبقى اعماله الفنية ترافق الاجيال لتحكي لهم تاريخ ونضال فنان ثائر قدم لوطنه وشعبه عصارة جهده...

رحمك الله ياابا منير ونحن نحتفل بذكرى رحيلك الاولى ..

واسكنك الجنة.

✍منصورالعلهي

2017/2/1م

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