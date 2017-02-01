مريض جنوبي يتواجد في جيبوتي في حاجة لدعم اخوانه

إلى ذوي القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*: (( مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ)).

نداء إنساني إلى ذوي القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء، مفاده بطلب يد العون والمساعدة ، ويتعلق الأمر بأحد المرضى العالقين بجيبوتي منذ الحرب الاخيرة، "المريض أحمد عبده محمد سعيد"، ويبلغ 31 سنة, حيث يعاني المذكور من تضخم في الثديين نتيجة اضطراب هرموني.

وحسب المعني بالأمر، فقد أكدت التقارير الطبية التي اجراها في كلاً من عدن وجيبوتي، الى ضرورة العلاج في مركز طبي متقدم في الخارج. وقد تلقى دعوة لفيزة علاجية من جمهورية مصر، من استشاري متخصص بالحالة المرضية الموضحة بالتقرير، تم الموافقة عليها من قبل وزارة الخارجية المصرية ونقابة أطباء في مصر. وهذا ما جعله يطلق بندائه الإنساني الى جميع المحسنين وذوي القلوب الرحيمة وكذا كافة المؤسسات والجمعيات.. قصد مساعدته في تحمل قيمة تذاكر الطيران الى مصر ومصاريف العلاج، وذلك قبل انتهاء صلاحية الفيزة. علما بأن المريض من أبناء عدن وذوي الدخل المحدود.

ولمن أراد مساعدته ماديا أو معنويا أو الاستفسار عن حالته الصحية.. يرجى الاتصال بالشخص المريض المعني بالأمر الموجود حالياً في جيبوتي على "رقم الهاتف التالي:

‏‪2537732832000

والله لا يضيع أجر المحسنين.

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