منذ
الجبهة القومية تمارس البغاء السياسي.. بريطانيا ترحل السلاطين وتمنع القعيطي والكثيري من العودة إلى حضرموت(16)
  (الصورة قحطان الشعبي واللورد شاكلتون – جنيف نوفمبر 1967م) من كتاب: اغتيال بريطانيا والجنوب العربي لرئيس الدولة الاتحادية وزير المعارف سابقا محمد حسن عوبلي الحلقة (16)   عرض وتلخيص: د.علوي عمر بن فريد   قبل أعضاء وقادة الجبهة القومية تشريد الوزراء وحكام الولايات
منذ 15 دقيقه
معسكرات عدن... فيها البلاشفة وفيها المناشفة .. يا ساتر
  تسير عدن وفق سيناريو مرسوم لها الى الهاوية.. انه الانتقام من عدن وانه التدمير لكل مقدرات وجغرافية وتاريخ ومدينة عدن. عدن يتيمة جميلة ولا تملك قرارها ولم تجد اولياء ناصحين وجادين وصادقين فقد كتب الخليفة العادل عمر بن الخطاب الى ولده عبدالله رضي الله عنه:   اما بعد فأن من
منذ 20 دقيقه
في الذكرى الأولى لرحيل الفنان محمد علي الميسري....!
  عام مضى وانقضت ايامه ولياليه وشهوره مسرعة لتتوقف بنا ساعة الزمن عند التاريخ 2017/2/2م معلنة الذكرى الاولى لرحيل فنان الوطن (محمدعلي ميسري) رحمه الله.... ففي 2016/2/2م يوم الثلاثاء انتقلت روح فناننا الميسري الى بارئها بعد صراع مع المرض ، وبعد رحلة نضالية وفنية بدأها عام 1964م وذلك
منذ 28 دقيقه
مريض جنوبي يتواجد في جيبوتي في حاجة لدعم اخوانه
  إلى ذوي القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء   قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*: (( مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ
منذ 31 دقيقه
من هو ‘‘عمار قائد‘‘ القيادي في تنظيم القاعدة بلحج الذي لقي مصرعه يوم أمس ؟
  يعد عمار قائد والملقب "أبوعلي اللحجي" أحد ابرز قيادات تنظيم القاعدة في محافظة لحج،ترعرع ونشأ في أسرة متوسطة الدخل تسكن في احد الأحياء في منطقة الدباء الواقعة في أطراف مدينة الحوطة بلحج،كان يعمل في الأشغال العضلية ليتجه بعدها على الأعتكاف وحفظ القرآن الكريم،ثم أنتقل الى
الرئيسية اخبار المحافظات مريض جنوبي يتواجد في جيبوتي في حاجة لدعم اخوانه
اخبار المحافظات

مريض جنوبي يتواجد في جيبوتي في حاجة لدعم اخوانه

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - جيبوتي
الأربعاء 01 فبراير 2017 07:48 صباحاً

 

إلى ذوي القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء

 

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*: (( مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ)).

 

نداء إنساني إلى ذوي القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء، مفاده بطلب يد العون والمساعدة ، ويتعلق الأمر بأحد المرضى العالقين بجيبوتي منذ الحرب الاخيرة، "المريض أحمد عبده محمد سعيد"، ويبلغ 31 سنة, حيث يعاني المذكور من تضخم في الثديين نتيجة اضطراب هرموني.

 

وحسب المعني بالأمر، فقد أكدت التقارير الطبية التي اجراها في كلاً من عدن وجيبوتي، الى ضرورة العلاج في مركز طبي متقدم في الخارج. وقد تلقى دعوة لفيزة علاجية من جمهورية مصر، من استشاري متخصص بالحالة المرضية الموضحة بالتقرير، تم الموافقة عليها من قبل وزارة الخارجية المصرية ونقابة أطباء في مصر. وهذا ما جعله يطلق بندائه الإنساني الى جميع المحسنين وذوي القلوب الرحيمة وكذا كافة المؤسسات والجمعيات.. قصد مساعدته في تحمل قيمة تذاكر الطيران الى مصر ومصاريف العلاج، وذلك قبل انتهاء صلاحية الفيزة. علما بأن المريض من أبناء عدن وذوي الدخل المحدود.

 

ولمن أراد مساعدته ماديا أو معنويا أو الاستفسار عن حالته الصحية.. يرجى الاتصال  بالشخص المريض المعني بالأمر الموجود حالياً في جيبوتي على "رقم الهاتف التالي:

 

‏‪2537732832000

والله لا يضيع أجر المحسنين.

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة