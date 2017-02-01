من هو ‘‘عمار قائد‘‘ القيادي في تنظيم القاعدة بلحج الذي لقي مصرعه يوم أمس ؟

يعد عمار قائد والملقب "أبوعلي اللحجي" أحد ابرز قيادات تنظيم القاعدة في محافظة لحج،ترعرع ونشأ في أسرة متوسطة الدخل تسكن في احد الأحياء في منطقة الدباء الواقعة في أطراف مدينة الحوطة بلحج،كان يعمل في الأشغال العضلية ليتجه بعدها على الأعتكاف وحفظ القرآن الكريم،ثم أنتقل الى محافظة أبين عام2011م حيث كانت له مشاركة في الحرب بين الجيش وعناصر تنظيم القاعدة في ولاية أبين بقيادة قاضي وقار"جعار" أبومحمد حمدي الثعلبي وكان أحد مرافقيه الشخصيين.

أعتقل "عمارقائد" ومعه مجموعة في منطقة الشعيب الضالع،ليتم تسيلمهم الى الجهات الأمنية وتم ترحيلهم الى السجن المركزي في صنعاء "القلعة"في ذلك الوقت.

مكث ابوعلي ورفاقه شهورآ في سجن القلعة وسط غموض ليتم أطلاق سراحه بعدها بطريقة أثارت الشكوك والريبة،حيث تم مهاجمة سجن القلعة من قبل عناصرالقاعدة ليهرب ابوعلي ومعه أكثر من 21من المسجونين والمطلوبين الأمنيين.

ذاع صيت ابوعلي وظهر في أول أصدار لتنظيم القاعدة"هدم الأسوار" حيث القى كلمة حماسية ليذاع صيته بعدها في المعمورة ويتم تنصيبه أميرآ للتنظيم في ولاية "لحج".

كانت بداية ظهوره في لحج خاصة بعد سقوط معسكر الأمن المركزي في المحافظة وذلك2015م وشارك "عمارقائد" في الحرب الأخيرة التي شنتها مليشيات الحوثي على مدن الجنوب ومنها الحوطة.

أتهم عمار"أبوعلي" في أعمال أرهابية مارسها في عاصمة المحافظة "الحوطة" منها تفجير بعض من المراكز الأمنية خاصة مبنى أمن محافظة لحج الواقع وسط المدينة ويتهم بتفجير المجمع القضائي عقب أنتهاء الحرب الأخيرة الواقع في أطراف مدينة الحوطة الجهة الشمالية.

وينسب لابو علي مشاركته في عملية نهب البنك المركزي بالحوطة في عام 2015م والتي قدرت بعشرات الملايين .

وفقآ لمصادر أمنية فإن عمار كان يتزعم فرقة اغتيالات قتلت العشرات من أبرز القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة.

وأستطاعت قوة امنية متخصصة فجر يوم الثلاثاء من مداهمة منزله وقتله في عملية نوعية وصفة هي الاولى من حيث تخطيطها وتنفيذها منذ بسط قوات الحزام الأمني على المدينة لتنتهي بذلك قصة "عمارقائد"ابوعلي اللحجي التي بدأت بالدماء وانتهت بالدماء!!!!

*- صدام اللحجي – الحوطة لحج

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