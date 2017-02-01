منذ
الجبهة القومية تمارس البغاء السياسي.. بريطانيا ترحل السلاطين وتمنع القعيطي والكثيري من العودة إلى حضرموت(16)
  (الصورة قحطان الشعبي واللورد شاكلتون – جنيف نوفمبر 1967م) من كتاب: اغتيال بريطانيا والجنوب العربي لرئيس الدولة الاتحادية وزير المعارف سابقا محمد حسن عوبلي الحلقة (16)   عرض وتلخيص: د.علوي عمر بن فريد   قبل أعضاء وقادة الجبهة القومية تشريد الوزراء وحكام الولايات
منذ 15 دقيقه
معسكرات عدن... فيها البلاشفة وفيها المناشفة .. يا ساتر
  تسير عدن وفق سيناريو مرسوم لها الى الهاوية.. انه الانتقام من عدن وانه التدمير لكل مقدرات وجغرافية وتاريخ ومدينة عدن. عدن يتيمة جميلة ولا تملك قرارها ولم تجد اولياء ناصحين وجادين وصادقين فقد كتب الخليفة العادل عمر بن الخطاب الى ولده عبدالله رضي الله عنه:   اما بعد فأن من
منذ 20 دقيقه
في الذكرى الأولى لرحيل الفنان محمد علي الميسري....!
  عام مضى وانقضت ايامه ولياليه وشهوره مسرعة لتتوقف بنا ساعة الزمن عند التاريخ 2017/2/2م معلنة الذكرى الاولى لرحيل فنان الوطن (محمدعلي ميسري) رحمه الله.... ففي 2016/2/2م يوم الثلاثاء انتقلت روح فناننا الميسري الى بارئها بعد صراع مع المرض ، وبعد رحلة نضالية وفنية بدأها عام 1964م وذلك
منذ 28 دقيقه
مريض جنوبي يتواجد في جيبوتي في حاجة لدعم اخوانه
  إلى ذوي القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء   قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*: (( مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ
منذ 31 دقيقه
من هو ‘‘عمار قائد‘‘ القيادي في تنظيم القاعدة بلحج الذي لقي مصرعه يوم أمس ؟
  يعد عمار قائد والملقب "أبوعلي اللحجي" أحد ابرز قيادات تنظيم القاعدة في محافظة لحج،ترعرع ونشأ في أسرة متوسطة الدخل تسكن في احد الأحياء في منطقة الدباء الواقعة في أطراف مدينة الحوطة بلحج،كان يعمل في الأشغال العضلية ليتجه بعدها على الأعتكاف وحفظ القرآن الكريم،ثم أنتقل الى
الرئيسية اخبار المحافظات من هو ‘‘عمار قائد‘‘ القيادي في تنظيم القاعدة بلحج الذي لقي مصرعه يوم أمس ؟
اخبار المحافظات

من هو ‘‘عمار قائد‘‘ القيادي في تنظيم القاعدة بلحج الذي لقي مصرعه يوم أمس ؟

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - الحوطة لحج
الأربعاء 01 فبراير 2017 07:45 صباحاً

 

يعد عمار قائد والملقب "أبوعلي اللحجي" أحد ابرز قيادات تنظيم القاعدة في محافظة لحج،ترعرع ونشأ في أسرة متوسطة الدخل تسكن في احد الأحياء في منطقة الدباء الواقعة في أطراف مدينة الحوطة بلحج،كان يعمل في الأشغال العضلية ليتجه بعدها على الأعتكاف وحفظ القرآن الكريم،ثم أنتقل الى محافظة أبين عام2011م حيث كانت له مشاركة في الحرب بين الجيش وعناصر تنظيم القاعدة في ولاية أبين بقيادة قاضي وقار"جعار" أبومحمد حمدي الثعلبي وكان أحد مرافقيه الشخصيين.

أعتقل "عمارقائد" ومعه مجموعة في منطقة الشعيب الضالع،ليتم تسيلمهم الى الجهات الأمنية وتم ترحيلهم الى السجن المركزي في صنعاء "القلعة"في ذلك الوقت.

 

مكث ابوعلي ورفاقه شهورآ في سجن القلعة وسط غموض ليتم أطلاق سراحه بعدها بطريقة أثارت الشكوك والريبة،حيث تم مهاجمة سجن القلعة من قبل عناصرالقاعدة ليهرب ابوعلي ومعه أكثر من 21من المسجونين والمطلوبين الأمنيين.

 

ذاع صيت ابوعلي وظهر في أول أصدار لتنظيم القاعدة"هدم الأسوار" حيث القى كلمة حماسية ليذاع صيته بعدها في المعمورة ويتم تنصيبه أميرآ للتنظيم في ولاية "لحج".

 

كانت بداية ظهوره في لحج خاصة بعد سقوط معسكر الأمن المركزي في المحافظة وذلك2015م وشارك "عمارقائد" في الحرب الأخيرة التي شنتها مليشيات الحوثي على مدن الجنوب ومنها الحوطة.

 

أتهم عمار"أبوعلي" في أعمال أرهابية مارسها في عاصمة المحافظة "الحوطة" منها تفجير بعض من المراكز الأمنية خاصة مبنى أمن محافظة لحج الواقع وسط المدينة ويتهم بتفجير المجمع القضائي عقب أنتهاء الحرب الأخيرة الواقع في أطراف مدينة الحوطة الجهة الشمالية.

 

وينسب لابو علي مشاركته في عملية نهب البنك المركزي بالحوطة في عام 2015م والتي قدرت بعشرات الملايين .

 

وفقآ لمصادر أمنية فإن عمار كان يتزعم فرقة اغتيالات قتلت العشرات من أبرز القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة.

 

وأستطاعت قوة امنية متخصصة فجر يوم الثلاثاء من مداهمة منزله وقتله في عملية نوعية وصفة هي الاولى من حيث تخطيطها وتنفيذها منذ بسط قوات الحزام الأمني على المدينة لتنتهي بذلك قصة "عمارقائد"ابوعلي اللحجي التي بدأت بالدماء وانتهت بالدماء!!!! 

 

*- صدام اللحجي – الحوطة لحج

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة