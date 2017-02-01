منذ
الجبهة القومية تمارس البغاء السياسي.. بريطانيا ترحل السلاطين وتمنع القعيطي والكثيري من العودة إلى حضرموت(16)
  (الصورة قحطان الشعبي واللورد شاكلتون – جنيف نوفمبر 1967م) من كتاب: اغتيال بريطانيا والجنوب العربي لرئيس الدولة الاتحادية وزير المعارف سابقا محمد حسن عوبلي الحلقة (16)   عرض وتلخيص: د.علوي عمر بن فريد   قبل أعضاء وقادة الجبهة القومية تشريد الوزراء وحكام الولايات
منذ 16 دقيقه
معسكرات عدن... فيها البلاشفة وفيها المناشفة .. يا ساتر
  تسير عدن وفق سيناريو مرسوم لها الى الهاوية.. انه الانتقام من عدن وانه التدمير لكل مقدرات وجغرافية وتاريخ ومدينة عدن. عدن يتيمة جميلة ولا تملك قرارها ولم تجد اولياء ناصحين وجادين وصادقين فقد كتب الخليفة العادل عمر بن الخطاب الى ولده عبدالله رضي الله عنه:   اما بعد فأن من
منذ 20 دقيقه
في الذكرى الأولى لرحيل الفنان محمد علي الميسري....!
  عام مضى وانقضت ايامه ولياليه وشهوره مسرعة لتتوقف بنا ساعة الزمن عند التاريخ 2017/2/2م معلنة الذكرى الاولى لرحيل فنان الوطن (محمدعلي ميسري) رحمه الله.... ففي 2016/2/2م يوم الثلاثاء انتقلت روح فناننا الميسري الى بارئها بعد صراع مع المرض ، وبعد رحلة نضالية وفنية بدأها عام 1964م وذلك
منذ 28 دقيقه
مريض جنوبي يتواجد في جيبوتي في حاجة لدعم اخوانه
  إلى ذوي القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء   قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*: (( مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ
منذ 31 دقيقه
من هو ‘‘عمار قائد‘‘ القيادي في تنظيم القاعدة بلحج الذي لقي مصرعه يوم أمس ؟
  يعد عمار قائد والملقب "أبوعلي اللحجي" أحد ابرز قيادات تنظيم القاعدة في محافظة لحج،ترعرع ونشأ في أسرة متوسطة الدخل تسكن في احد الأحياء في منطقة الدباء الواقعة في أطراف مدينة الحوطة بلحج،كان يعمل في الأشغال العضلية ليتجه بعدها على الأعتكاف وحفظ القرآن الكريم،ثم أنتقل الى
الرئيسية اخبار المحافظات الطفل ‘‘أحمد عبدالله‘‘ أستشهد أخاه وأصيبت أخته وبترت يدهُ وفقد البصر(صور)
اخبار المحافظات

الطفل ‘‘أحمد عبدالله‘‘ أستشهد أخاه وأصيبت أخته وبترت يدهُ وفقد البصر(صور)

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 01 فبراير 2017 07:40 صباحاً

 

شاء الله تبارك وتعالى أن يكون الطفل أحمد عبدالله مهيوب أحد ضحايا الحرب الغاشمة التي شنتها مليشيات الحوثي وعفاش على الجنوب عامة وعدن خاصة.

فلم تسلم عيناه من لغم أرضي زُرع بجانب منزله المتواضع في منطقة الرباط بدار سعد محافظة عدن .

أستشهد أخاه وأصيبت أخته وبترت يدهُ وفقد البصر .. تدخلات الاطباء لانقاذ بصره لم تشفع .. فقرر أباهُ بأن تُزرع له عين أصطناعية لتحسين مظهر الوجه فقد أجريت له يوم أمس في جمهورية الهند بمدينة بونا مستشفى انمدار عملية ازالة البؤبؤ ووضع البلاستيك لتهيئة تجويف العين لالصاق العدسة الاصطناعية .. مظهر يخفي خلفه الم فقدان البصر وحسرة الاب على ما اصابة من ضيم وقهر ..

 

كانت لعبة أحمد ومهارته التي يجيدها هي المشي على يديه فقد رأيت له فيديوهات ماقبل الحرب أبكتني .. يمشي على يديه بجوار منزله مبدعاً فيها وبجانبه أخاه الذي أستشهد وأخته التي أصيبت فلن يستيطع المشي الآن على يديه أبداً.

 

جاءت جموع الغزاة من أقصى الشمال لتقتل البرآءة والطفولة وتحرمها اللعب والرؤية .. هكذا هي جرائم الغزاة المتغطرسين أعوان كسرى فارس .

 

فارس أبو-مريم

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة