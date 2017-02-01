هيئة الهلال الاحمر الاماراتي تنفي استبعاد محافظة ابين وتقول ان مشاريعها مستمرة في المحافظة

نفى مصدر مسؤول في هيئة الهلال الاحمر الاماراتي استبعاد محافظة ابين من مشاريع العام 2017 .

واكد المصدر في تصريح صحفي وزع على وسائل الاعلام ان مشاريع محافظة ابين للعام 2017 قائمة ومعتمدة وسيتم تنفيذها .

واضاف المصدر ان الهيئة تولي محافظة ابين اهتمام خاص، ونفذت فيها العديد من المشاريع خلال العام 2016 وهناك مبلغ مرصود لها متبقى من العام 2016 وستتواصل المشاريع في المحافظة .

يذكر ان هيئة الهلال الاحمر الاماراتي نفذت في محافظة ابين عدد من المشاريع منذُ تحريرها من مسلحي القاعدة، حيث تم دعم قطاع الماء والكهرباء والصحة، بالاضافة الى توزيع آلالف السلل الغذائية على مختلف مديرياتها .

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