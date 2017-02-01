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اخبار المحافظات

إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعها مجهولون على الطريق البحري

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 01 فبراير 2017 07:28 صباحاً

 

أبطلت الوحدة الهندسية التابعة لإدارة أمن عدن مساء اليوم الثلاثاء  مفعول عبوة ناسفة زرعها مجهولون على الطريق البحري الرابط بين مديريتي المنصورة وخور مكسر .

وكانت عبوة  قد انفجرت دون أن تحدث أضرارا وضعت على الأكياس الرملية القريبة من معسكر بدر حيث كانت نقطة أمنية ترابط على الطريق البحري جرى رفعها في وقت سابق  لتسهيل حركة المركبات وتخفيف الازدحام الناتج عن عمليات التفتيش .

 

وبحسب خبير المتفجرات فإن العبوة المزروعة محلية الصنع بجسم دائري عليها عدة ثقوب وعددها سته تم وضع صاعق بداخلها وتعزيزها بقالب مادة ( T.N.T ) لتدعيمها عند الانفجار .

 

هذا و استغلت العناصر التخريبية وجود هذه الأكياس وقامت بوضع عبوتين فوقها لتنفجر إحدى هذه العبوات فيما تمكّن خبراء المتفجرات من إبطال العبوة الثانية دون حدوث أضرار مادية أو بشرية .

# المكتب الإعلامي إدارة #أمن_عدن

الثلاثاء31 يناير 2017م

 

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