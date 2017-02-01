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محافظ حضرموت يلتقي رئيس وأعضاء نقابة مكتب النفط

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأربعاء 01 فبراير 2017 12:01 صباحاً

 

التقى محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك اليوم رئيس وأعضاء نقابة عمال مكتب النفط بساحل حضرموت لمناقشة قضية حقوق ومرتبات الموظفين.

 

وأبدى المحافظ تفهمه لتظلمات العمال .. مشيرا الى أن البلد عموما تعيش وضعا وظرفا استثنائيا يصعب معه معالجة كل قضايا الناس بمن فيهم العاملين في مكتب وزارة النفط والمكاتب الأخرى.

 

وأشار الى أن حضرموت ربما تكون أكثر استقرارا وأمنا من باقي المحافظات الاخرى وهو ما يكلف قيادة السلطة بالمحافظة الكثير حتى تعيش هذا الوضع ومع ذلك فان القيادة تسعى مستقبلا الى استقرار الاوضاع ومعالجة الاشكاليات التي يعانيها جميع العمال والموظفين في مختلف مرافق الدولة بالمحافظة .

 

الى ذلك وجه اللواء بن بريك بصرف مرتبات موظفي مكتب النفط الموقوفة باسرع وقت ممكن .

 

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