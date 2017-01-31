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محافظ شبوة لملس يعلن تدشين إعادة العمل بالبنك المركزي وصرف راتب يناير من البنك بشبوة

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شبوه برس - خاص - عتق شبوه
الثلاثاء 31 يناير 2017 11:40 مساءً

 

اعلن محافظ شبوة احمد حامد لملس إعادة تدشين العمل في البنك المركزي عتق بشبوة وصرف رواتب موظفين الدولة من البنك من شهر يناير الحالي 2017-  

وكان محافظ شبوة احمد حامد لملس يتحدث اثناء قيامه بااعادة تدشين البنك المركزي عتق يرافقة صالح عبدللاه فدعق مدير البنك -

 

وقال المحافظ لملس ان البنك المركزي بعتق يعتبر العمود الفقري لتحريك عجلة الاقتصاد بالمحافظة واستقبال الايرادات المحلية بعد عامين من توقف العمل نتيجة الحرب الذي شنها الانقلابين على مدنية عتق وتسببت في تعيطل عمل البنك بشبوة

 

لكن اليوم بجهود حثيثه من الرئيس هادي والحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزارة المالية تم اعادة العمل في البنك المركزي واننا اليوم نعلن فك الارتباط مع البنك المركزي بصنعاء ونرتبط مباشرة مع البنك المركزي بعدن ان رواتب موظفيين الدولة لشهريناير2017 سوف تصرف من البنك المركزي بعتق

 

 وشكر مديرعام البنك المركزي بعتق بشبوة صالح فدعق جهود السلطة المحلية والحكومة والبنك المركزي عدن على اعادة تدشين العمل في البنك المركزي بشبوة مطالب الجميع بالمساهمة في نجاح اعمال البنك المركزي شبوة

 

شارك في التدشين وكيل المحافظ سالم بحبح ومديرعام شرطة شبوة العميد عوض الدحبول وقائدالقوات الخاصة العقيد احمد طالب والشيخ علي محسن السليماني رئيس جميعة الشهداء

 

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