الهلال الأحمر الإماراتي يسلم ناموسيات مشبعة الى البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بالمكلا

✴ ضمن الدعم المستمر الذي تقدمه هيئة الهلال الاحمر الاماراتي للمؤسسات الحكومية والمرافق الصحية في عدة محافظات يمنية ومنها محافظة حضرموت، سلمت الهيئة صباح اليوم ناموسيات مشبعة بالمبيد الى البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا محور حضرموت شبوة والمهرة.

وخلال التسليم الذي حضرة مدير برنامج مكافحة الملاريا محور حضرموت شبوة المهرة الدكتور ياسر عبد الله باهشم و نائب مدير مكتب الصحة الاستاذ "عوض باحنحن ومشرف مشاريع الهيئة بحضرموت شوقي التميمي، أشاد الدكتور ياسر الله باهشم" بالدعم الكبير الذي يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي لمختلف القطاعات الخدمية والصحية بالمحافظة ، مؤكداً بان هذا الناموسيات ستهدف في وقاية السكان الواقعين تحت خطر الاصابة بمرض الملاريا، واستعرض الدكتور باهشم، الية العمل والمستهدفين منها في مديرية المكلا بتوزيع 50 الف ناموسية مشبعة بمعدل ناموسية لكل شخصين.

وفي تصريح لرئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت عبدالله المسافري، قال فية بأن تسليم هذا الناموسيات المشبعة بالمبيد يأتي في أطار مشروع مكافحة الملاريا في المحافظة وذلك ضمن اهتمام دولة الامارات على دعم المشاريع الصحية والحملات الطبية بهدف تعزيز مكافحة هذا المرض .

واضاف المسافري بأن استعمال الناموسيات المعالجة بالمبيدات يعد أمرا هاما نظرا لأنها تساهم في حالة استعملت بطريقة صحيحة في تقليص انتقال الملاريا، مؤكدا حرص الهيئة على استمرار دعم وتنفيد المشاريع والحملات الصحية.

لافتاً أن هذه الشحنة من الناموسيات المشبعة تأتي في إطار الجهود الرامية لتخفيف العبء عن المواطنين ومساعدة الاهالي في التخلص من مرض الملاريا .

ومن جانبه قال نائب مدير مكتب الصحة الاستاذ "عوض باحنحن بأن هيئة الهلال الاحمر الإماراتي تعمل بشكل وثيق مع مكتب الصحة والسكان، لتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية التي تواجه نقصاً حاداً في الاحتياجات الطبية، مضيفاً بأننا في حضرموت استطعنا من خلال دعم الهيئة أن نقلل من المعاناة، لا سيما في ظل استمرار خدمات الرعاية الصحية الأولية”.

وكان فريق الهلال قد تفقد مقر البرنامج الوطني وأستمع لأعضائها عن طبيعة عمل المركز والتعرف على احتياجاتها من أجل تكاثف الجميع في القضاء على هذا المرض

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