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وصول جثامين شهداء و جرحى من المخا إلى مستشفى الجمهورية بعدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 31 يناير 2017 11:35 مساءً

 

وصل مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2017/1/31  جثامين عدد من الشهداء والجرحى من المخا بعد تعرضهم لصاروخ حراري استهدفهم وهم بالخطوط الأمامية إلى مستشفى الجمهورية بالعاصمة عدن غالبيتهم من كتيبة الشهيد القائد سامح الحسني."وكان على راس الجرحى أركان حرب كتيبة الشهيد سامح الحسني القائد رامي سيلان.

 

وصرح أركان كتيبة الشهيد الحسني رامي سيلان أنهم عازمون ولا يمكن يتراجعون عن الخطة المرسومة والأهداف التي وضعها فخامة رئيس الجمهورية عبدربة منصور هادي.

 

وأكد القائد سيلان اننا ورغم الجراح التي إصبنا بها الا أننا عائدون إلى خط المواجهة ولن تثنينا الإصابة على مواصلة زحفنا نحو تحرير الساحل الغربي.

 

بدورنا في المرصد الاعلامي الجنوبي ندعي الله أن يرحم الشهداء وان يمن بالشفاء العاجل للجرحى وان لا يريهم اي مكروه.

 

من رشاد المحوري

 

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