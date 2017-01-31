منذ
اللواء خصروف: الذهب كان أحد قيادات المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء
  قال اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني في تعليقه على عملية الإنزال الأمريكي في محافظة البيضاء وسط اليمن، فجر الأحد، والذي أدت لمقتل عناصر من تنظيم القاعدة بينهم 3 قيادات أبرزهم الشيخ القبلي الموالي للقاعدة عبدالرؤوف الذهب.   وأكد
منذ 3 دقائق
محافظ حضرموت يلتقي رئيس وأعضاء نقابة مكتب النفط
  التقى محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك اليوم رئيس وأعضاء نقابة عمال مكتب النفط بساحل حضرموت لمناقشة قضية حقوق ومرتبات الموظفين.   وأبدى المحافظ تفهمه لتظلمات العمال .. مشيرا الى أن البلد عموما تعيش وضعا وظرفا استثنائيا يصعب معه معالجة كل قضايا الناس بمن فيهم
منذ 20 دقيقه
مندوب اليمن في الجامعة العربية يستقبل رئيسة مركز الامارات للسياسيات
  على هامش مشاركتي في اعمال المنتدى العربي الروسي الرابع، الذي سوف ينعقد في ابوظبي بعد غد لأربعاء، الاول من فبراير، التقى سعادة السفير رياض العكبري مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية مساء  الاثنين بالدكتوره ابتسام الكتبي رئيسة مركز الامارات للسياسات، في مقر
منذ 24 دقيقه
محافظ شبوة لملس يعلن تدشين إعادة العمل بالبنك المركزي وصرف راتب يناير من البنك بشبوة
  اعلن محافظ شبوة احمد حامد لملس إعادة تدشين العمل في البنك المركزي عتق بشبوة وصرف رواتب موظفين الدولة من البنك من شهر يناير الحالي 2017-   وكان محافظ شبوة احمد حامد لملس يتحدث اثناء قيامه بااعادة تدشين البنك المركزي عتق يرافقة صالح عبدللاه فدعق مدير البنك -   وقال
منذ 27 دقيقه
الهلال الأحمر الإماراتي يسلم ناموسيات مشبعة الى البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بالمكلا
  ✴ ضمن الدعم المستمر الذي تقدمه هيئة الهلال الاحمر الاماراتي للمؤسسات الحكومية والمرافق الصحية في عدة محافظات يمنية ومنها محافظة حضرموت، سلمت الهيئة صباح اليوم ناموسيات مشبعة بالمبيد الى البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا محور حضرموت شبوة والمهرة.    وخلال التسليم
الرئيسية اخبار المحافظات ‘‘بن عيدان‘‘ لأرم نيوز : معاناة اليمنيين تتواصل مع أمريكا
اخبار المحافظات

‘‘بن عيدان‘‘ لأرم نيوز : معاناة اليمنيين تتواصل مع أمريكا

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 31 يناير 2017 11:22 مساءً

 

من جانبه، قال الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور حسين بن لقور بن عيدان: “أعتقد أن الرئيس الأمريكي ترامب أراد أن يقول لأنصاره ها أنا ذا أنفذ وعدي الانتخابي بإصدار القرار الخاص بمنع مواطني سبع دول إسلامية من دخول أمريكا”.

 

وأضاف بن عيدان في تصريح لـ”إرم نيوز”: “ لكنه (ترامب) لم يتصور حجم ردود الفعل المعارضة من الشعب الأمريكي ومن مؤسسات فيدرالية، وكذا إدارات محلية برفض تنفيذ القرار وهو أمر يستحق الشكر والامتنان لهذا الشعب”.

 

وأشار بن عيدان إلى أن “الكثير من اليمنيين يعيشون في أمريكا لكن ليس بالحجم الكبير مقارنة بما هو موجود في بلدان المهجر العربي المؤثر في حياة واقتصاد أهل اليمن”.

 

وتابع بن عيدان حديثه، قائلاً: “ومعاناة اليمنيين ليست اليوم فقط مع أمريكا والدخول إليها بل هي أيضًا مع الأشقاء العرب الذين يحجزون اليمنيين حتى العابرين منهم في صالات (الترانزيت) في مطارات دولهم دون السماح لهم مع باقي المسافرين للخروج حتى موعد رحلاتهم القادمة”، لافتًا إلى أن “حصول يمني على تأشيرة دخول لدولة عربية قد أضحى حلمًا للأسف الشديد”.

 

*- أشرف خليفة

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة