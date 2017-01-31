‘‘بن عيدان‘‘ لأرم نيوز : معاناة اليمنيين تتواصل مع أمريكا

من جانبه، قال الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور حسين بن لقور بن عيدان: “أعتقد أن الرئيس الأمريكي ترامب أراد أن يقول لأنصاره ها أنا ذا أنفذ وعدي الانتخابي بإصدار القرار الخاص بمنع مواطني سبع دول إسلامية من دخول أمريكا”.

وأضاف بن عيدان في تصريح لـ”إرم نيوز”: “ لكنه (ترامب) لم يتصور حجم ردود الفعل المعارضة من الشعب الأمريكي ومن مؤسسات فيدرالية، وكذا إدارات محلية برفض تنفيذ القرار وهو أمر يستحق الشكر والامتنان لهذا الشعب”.

وأشار بن عيدان إلى أن “الكثير من اليمنيين يعيشون في أمريكا لكن ليس بالحجم الكبير مقارنة بما هو موجود في بلدان المهجر العربي المؤثر في حياة واقتصاد أهل اليمن”.

وتابع بن عيدان حديثه، قائلاً: “ومعاناة اليمنيين ليست اليوم فقط مع أمريكا والدخول إليها بل هي أيضًا مع الأشقاء العرب الذين يحجزون اليمنيين حتى العابرين منهم في صالات (الترانزيت) في مطارات دولهم دون السماح لهم مع باقي المسافرين للخروج حتى موعد رحلاتهم القادمة”، لافتًا إلى أن “حصول يمني على تأشيرة دخول لدولة عربية قد أضحى حلمًا للأسف الشديد”.

*- أشرف خليفة

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