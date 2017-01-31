منذ دقيقه
شبوه من اكثر مناطق الجنوب تعرض نسيجها الاجتماعي للتمزيق في ظل الوحدة المشئومة دون شك.
  لكن السؤال لماذا هذه المحافظة؟ الإجابة في جزء منها تكمن فيما تعرضت له هذه المحافظة خلال فترة السبعينات من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من قتل خارج القانون تحت شعارات ثورجية واخفاء لاشخاص حتى اليوم لم يعرف مصيرهم واعتقالات و مصادرات وسطو على املاك باسم الدولة ادت كلها
منذ 3 دقائق
كيف رد اليمنيون على قرار منعهم من دخول أمريكا؟
  أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع حاملي جوازات سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، جدلًا واسعًا شمل بلدان العالم أجمع.   وأثار قرار الحظر لدخول أمريكا، الذي شمل اليمن، المستويين الرسمي والشعبي في البلاد، حيث عبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها
منذ 14 دقيقه
مقتل الذهب وضحايا الحرب في بيحان
  ابناء احمد ناصر الذهب كان لهم وجود ونشاط مع القاعده اثناء سيطرتهم على بيحان في فبراير عام 2015. يوم وصول الحوثيين الى بيحان في مارس 2015 سلموها لهم بسلام واختفو .   عبدالرؤوف الذهب الى قبل اسبوع يتحرك مابين البيضاء ومارب وابين ويمر ومن معه على عشرات النقاط التابعه للحوثيين
منذ 15 دقيقه
نقل مجلس النواب إلى عدن ومسائل جنوبية أخرى
  # أعتقد ان نقل البرلمان أمر واقع إلى الجنوب مثلما انتقلت الحكومة يأتي في إطار المناورات السياسية وعمليا هو لا يقدم ولا يؤخر فشرعية هادي يستمدها من المبادرة الخليجية لكن المعنى واضح هذه الشرعية أحيانا يلعب بها الانقلابيون فهذا القرار هو سحب لهذه الورقة ومسألة أن نقله
منذ 24 دقيقه
ترامب والترامبيون
  التطرف الفكري والعصبية المقيتة والعنصرية والانا والمناطقية والقبلية كلها عيوب ترامبية وامراض تور رامبية مصابة بها مجتمعاتنا وتصب في نفس المنطق الترامبي الذي تحدث به ترامب وتعزز فوارق مجتمعية لاعقلانية ولامنطقية ولادينية   لدينا ترامب في كل زقاق وشارع فمن تحدث بإسم
الرئيسية مقالات شبوه من اكثر مناطق الجنوب تعرض نسيجها الاجتماعي للتمزيق في ظل الوحدة المشئومة دون شك.
مقالات
الثلاثاء 31 يناير 2017 09:11 مساءً

شبوه من اكثر مناطق الجنوب تعرض نسيجها الاجتماعي للتمزيق في ظل الوحدة المشئومة دون شك.

د حسين لقور بن عيدان
dr_laqwar@hotmail.com
مقالات أخرى للكاتب
لماذا تلجأ ‘‘قناة العربية‘‘ للكذب خدمة لـ ‘‘حزب الإصلاح اليمني‘‘
عدم القدرة على التمييز بين الوظيفة العامة والوظيفة السياسية
‘‘جنوبيي صنعاء‘‘ : المركز المقدس لن يقبلكم الا تابعين
الراكضون لتقزيم حضرموت
تفكيك الوحدة إلى عناصرها الاساسية هو المخرج.
نحن شعب الجنوب و هم شعب اليمن.
في الجنوب سياسيون بدون سياسة.
لماذا لا ينفصل الجنوب اليوم ؟
عدن والجنوب لم يعد الحيطة المايلة
دول التعاون الخليجي .. وتجاهل الحليف الجنوبي

 

لكن السؤال لماذا هذه المحافظة؟

الإجابة في جزء منها تكمن فيما تعرضت له هذه المحافظة خلال فترة السبعينات من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من قتل خارج القانون تحت شعارات ثورجية واخفاء لاشخاص حتى اليوم لم يعرف مصيرهم واعتقالات و مصادرات وسطو على املاك باسم الدولة ادت كلها الى نزوح الاف بل عشرات الاف من سكانها الى مأرب اليمنية (مركز الثأرات القبلية) والبقية إلى دول الجوار وولد هناك بعض الاجيال المتشبعة بأفكار حادة شحنت بحقد على كل ما له صلة بنظام ما قبل الوحدة أدت الى احياء ثارات مالبث ان استغلها نظام صنعاء وشجعها و هو ما خلق حالة من الفوضى و القتل ايضا خارج القانون نتيجة تراخي السلطة و القانون وكذلك لعدم تدارك الامر والذهاب الى نوع من العدالة الانتقالية تتوقف أمام ما جرى و التي كان من الممكن أن تسهم في تخفيف التوترات الناجمة عن مرحلة السبعينات.

 

اليوم شبوه تعيش حالة من التمزيق السياسي لأجل خلق توازنات تحكمها مصالح وارتباطات لفئات مع نظام صنعاء بنظامها القديم والجديد الهارب وحتى القائم على سلطة الأمر الواقع التي يحكمها الحوثي وهو ما يعقد الوضع أكثر.

 

ان لم تطهر شبوة من رجس افعال بعض ابناءها بها وتخرج من عباءة هذه القوى المرتبطة بمراكز الصراع والبحث عن مصلحة أبنائها فانها ستصبح مسرح لتصفية الصراع القائم اليوم بل ويمكن ان تذهب اجزاء منها كترضيات لبعض القوى النافذة في صنعاء.

 

ان شبوه خصوصا و الجنوب عموما يحتاج الى عدالة انتقالية جادة لتتخلص من إرثين إرث الجبهة القومية والاشتراكي و إرث حكم المخلوع وحليفه حزب الإصلاح.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال