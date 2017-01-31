مقتل الذهب وضحايا الحرب في بيحان

ابناء احمد ناصر الذهب كان لهم وجود ونشاط مع القاعده اثناء سيطرتهم على بيحان في فبراير عام 2015.

يوم وصول الحوثيين الى بيحان في مارس 2015 سلموها لهم بسلام واختفو .

عبدالرؤوف الذهب الى قبل اسبوع يتحرك مابين البيضاء ومارب وابين ويمر ومن معه على عشرات النقاط التابعه للحوثيين دون ان يعترضوه .

عبدالرؤوف الذهب طلباته مجابه من المقدشي وقيادة المنطقه الثالثه ومروره يتم بامان مابين البيضاء ومارب دون اعتراض من الحوثيين .

دهاليز الحرب والازمة في اليمن مترابطه يفضي بعضها الى بعض .. والايادي القذره للعابثين والاعبين باليمن متشابكه .

لست شامت في مصير عبدالرؤوف الذهب بل حزين على الاقل لضحايا ابرياء في العمليه ولانتهاك سيادة اليمن .. انما يحزنني اكثر ان عشرات الالاف من اهلنا في بيحان ضحايا الاعيب الحقراء وحروبهم وتشابك مصالحهم

* علوي شملان

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