ترامب والترامبيون

التطرف الفكري والعصبية المقيتة والعنصرية والانا والمناطقية والقبلية كلها عيوب ترامبية وامراض تور رامبية مصابة بها مجتمعاتنا وتصب في نفس المنطق الترامبي الذي تحدث به ترامب

وتعزز فوارق مجتمعية لاعقلانية ولامنطقية ولادينية

لدينا ترامب في كل زقاق وشارع فمن تحدث بإسم المناطقية يعد ترامب ويتكلم نفس اللغة الترامبية التي تخلق الكراهية وتعزز الحقد وتدمر الوطن

ومن تحدث بمنطق القبلية واعتبر قبيلته هي الوطن وتعامل علئ هذا الاساس فهو ترامبي ويتحدث بنفس لغة ترامب فهذا يعتبر قبيلته هي نوع اخر من البشر وان غوت غوى وان ترشد يرشد

كذلك من تكلم بلغة الانا وانا وانا فهو ترامبي ينظر لذاته وكأنة بشر من نوع خاص

هذه امراضنا وعللنا دمرت وطن وازهقت ارواح ومنعت التقدم والتطور

فلنتخلص من ترامبيتنا التي نمارسها ونشاهدها ليل نهار وتعد سلوك شبه متفشي عند البعض اذا اردنا وطنا حقيقيا واذا اردنا تقدما وتطورا

*- اسامة الفيصل * عدن

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