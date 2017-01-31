استهداف طقم عسكري بجولة كالتكس بعبوة ناسفة
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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 31 يناير 2017 08:44 مساءً
قالت مصادر خاصة ان عددا من جنود الأمن سقطوا جرحى اثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت طقما عسكريا صباح اليوم بجولة كالتكس بعدن.
واستهدف العبوة سيارة هيلوكس " طقم عسكري " كان على متنها نائب مدير أمن عدن العقيد فضل الراعي و عدد من جنود قوات الأمن ما ادى لاصابة بعضهم بشظايا.
وسمع دوي إطلاق نار عقب التفجير فيما لم يتأكد حتى الان ان كان هناك قتلى سقطوا جراء الحادث الارهابي .
وبحسب مراسلنا الذي زار منطقة التفجير فقد قام جنود الحزام بتطويق المنطقة و منع حركة المرور فيها تحسبا لوجود عبوات اخرى .
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