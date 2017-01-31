استهداف طقم عسكري بجولة كالتكس بعبوة ناسفة

قالت مصادر خاصة ان عددا من جنود الأمن سقطوا جرحى اثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت طقما عسكريا صباح اليوم بجولة كالتكس بعدن.

واستهدف العبوة سيارة هيلوكس " طقم عسكري " كان على متنها نائب مدير أمن عدن العقيد فضل الراعي و عدد من جنود قوات الأمن ما ادى لاصابة بعضهم بشظايا.

وسمع دوي إطلاق نار عقب التفجير فيما لم يتأكد حتى الان ان كان هناك قتلى سقطوا جراء الحادث الارهابي .

وبحسب مراسلنا الذي زار منطقة التفجير فقد قام جنود الحزام بتطويق المنطقة و منع حركة المرور فيها تحسبا لوجود عبوات اخرى .

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