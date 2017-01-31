منذ دقيقتان
شبوه من اكثر مناطق الجنوب تعرض نسيجها الاجتماعي للتمزيق في ظل الوحدة المشئومة دون شك.
  لكن السؤال لماذا هذه المحافظة؟ الإجابة في جزء منها تكمن فيما تعرضت له هذه المحافظة خلال فترة السبعينات من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من قتل خارج القانون تحت شعارات ثورجية واخفاء لاشخاص حتى اليوم لم يعرف مصيرهم واعتقالات و مصادرات وسطو على املاك باسم الدولة ادت كلها
منذ 4 دقائق
كيف رد اليمنيون على قرار منعهم من دخول أمريكا؟
  أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع حاملي جوازات سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، جدلًا واسعًا شمل بلدان العالم أجمع.   وأثار قرار الحظر لدخول أمريكا، الذي شمل اليمن، المستويين الرسمي والشعبي في البلاد، حيث عبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها
منذ 14 دقيقه
مقتل الذهب وضحايا الحرب في بيحان
  ابناء احمد ناصر الذهب كان لهم وجود ونشاط مع القاعده اثناء سيطرتهم على بيحان في فبراير عام 2015. يوم وصول الحوثيين الى بيحان في مارس 2015 سلموها لهم بسلام واختفو .   عبدالرؤوف الذهب الى قبل اسبوع يتحرك مابين البيضاء ومارب وابين ويمر ومن معه على عشرات النقاط التابعه للحوثيين
منذ 16 دقيقه
نقل مجلس النواب إلى عدن ومسائل جنوبية أخرى
  # أعتقد ان نقل البرلمان أمر واقع إلى الجنوب مثلما انتقلت الحكومة يأتي في إطار المناورات السياسية وعمليا هو لا يقدم ولا يؤخر فشرعية هادي يستمدها من المبادرة الخليجية لكن المعنى واضح هذه الشرعية أحيانا يلعب بها الانقلابيون فهذا القرار هو سحب لهذه الورقة ومسألة أن نقله
منذ 25 دقيقه
ترامب والترامبيون
  التطرف الفكري والعصبية المقيتة والعنصرية والانا والمناطقية والقبلية كلها عيوب ترامبية وامراض تور رامبية مصابة بها مجتمعاتنا وتصب في نفس المنطق الترامبي الذي تحدث به ترامب وتعزز فوارق مجتمعية لاعقلانية ولامنطقية ولادينية   لدينا ترامب في كل زقاق وشارع فمن تحدث بإسم
الرئيسية اخبار المحافظات استهداف طقم عسكري بجولة كالتكس بعبوة ناسفة
اخبار المحافظات

استهداف طقم عسكري بجولة كالتكس بعبوة ناسفة

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 31 يناير 2017 08:44 مساءً

 

قالت مصادر خاصة ان عددا من جنود الأمن سقطوا جرحى اثر انفجار  عبوة ناسفة استهدفت طقما عسكريا صباح اليوم  بجولة كالتكس بعدن.

واستهدف العبوة سيارة هيلوكس " طقم عسكري "  كان على متنها نائب مدير أمن عدن العقيد فضل الراعي و عدد من جنود قوات الأمن  ما ادى لاصابة بعضهم بشظايا.

 

وسمع دوي إطلاق نار عقب التفجير فيما لم يتأكد حتى الان ان كان هناك قتلى سقطوا جراء الحادث الارهابي .

وبحسب مراسلنا الذي زار منطقة التفجير فقد قام جنود الحزام بتطويق المنطقة و منع حركة المرور فيها تحسبا لوجود عبوات اخرى .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة