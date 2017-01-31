كلية البترول بجامعة حضرموت تقيم وقفه تضامنية مع قرارات السلطة القاضية بتوظيف 600 خريج من أبناء حضرموت

شبوه من اكثر مناطق الجنوب تعرض نسيجها الاجتماعي للتمزيق في ظل الوحدة المشئومة دون شك. لكن السؤال لماذا هذه المحافظة؟ الإجابة في جزء منها تكمن فيما تعرضت له هذه المحافظة خلال فترة السبعينات من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من قتل خارج القانون تحت شعارات ثورجية واخفاء لاشخاص حتى اليوم لم يعرف مصيرهم واعتقالات و مصادرات وسطو على املاك باسم الدولة ادت كلها

كيف رد اليمنيون على قرار منعهم من دخول أمريكا؟ أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع حاملي جوازات سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، جدلًا واسعًا شمل بلدان العالم أجمع. وأثار قرار الحظر لدخول أمريكا، الذي شمل اليمن، المستويين الرسمي والشعبي في البلاد، حيث عبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها

مقتل الذهب وضحايا الحرب في بيحان ابناء احمد ناصر الذهب كان لهم وجود ونشاط مع القاعده اثناء سيطرتهم على بيحان في فبراير عام 2015. يوم وصول الحوثيين الى بيحان في مارس 2015 سلموها لهم بسلام واختفو . عبدالرؤوف الذهب الى قبل اسبوع يتحرك مابين البيضاء ومارب وابين ويمر ومن معه على عشرات النقاط التابعه للحوثيين

نقل مجلس النواب إلى عدن ومسائل جنوبية أخرى # أعتقد ان نقل البرلمان أمر واقع إلى الجنوب مثلما انتقلت الحكومة يأتي في إطار المناورات السياسية وعمليا هو لا يقدم ولا يؤخر فشرعية هادي يستمدها من المبادرة الخليجية لكن المعنى واضح هذه الشرعية أحيانا يلعب بها الانقلابيون فهذا القرار هو سحب لهذه الورقة ومسألة أن نقله