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اخبار المحافظات

كلية البترول بجامعة حضرموت تقيم وقفه تضامنية مع قرارات السلطة القاضية بتوظيف 600 خريج من أبناء حضرموت

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شبوه برس - خاص - المكلا
الثلاثاء 31 يناير 2017 08:41 مساءً

 

تحت رعايه عمادة كلية الهندسه والبترول وبحظور ألاستاذ الدكتور عبدالله بارعدي والدكتور سالم بن قديم أقيمت صباح اليوم الاثنين 30/1/2017 في كلية الهندسة وقفة تضامنية مع قرارات السلطة المحلية القاضية بتوظيف 600 خريج من أبناء حضرموت ..ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تؤيد المحافظ اللواء الركن احمد سعيد بن بريك معربة عن كل التأييد لتلك القرارات واصفة اياها ب'الشجاعه' وندد المشاركون فيها بالمدير التنفيذي لشركة بترومسيله بن سميط متهمين اياه بعدم الجدية في توظيف ابناء حضرموت التي ضمنت لهم مخرجات الحوار الوطني ذلك التوظيف باعتباره استحقاقا هاما لهم .. كما عبر المشاركون عن تأييدهم الكامل لنقل مكاتب الشركات النفطيه ألي حضرموت واستغرب طلاب كلية الهندسة عدم الجدية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في محافظتهم التي حررت من تنظيم القاعده قبل اكثر من سنه لحد الان ..

 

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