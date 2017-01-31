الثلاثاء 31 يناير 2017 06:53 مساءً
وجوب مشاركتنا التحالف حربهم وفي مقدمتهم الامارات
احمد سالم بلفقيه
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سنشارك الحلفاء ونرد لهم قليل من الدين فلولاهم لما حررنا الجنوب ومنها حضرموت بل ربما لكنا في الجبال نناضل او داخل السجون فهي حربنا قبل ان تكون حربهم .
فحضرموت حررت بمن ومن سلح ودرب النخبة الحضرمية ومن يتحمل صرف مرتبات جيش النخبة اليس الامارات .
الامارات هي من تضخ العملة في السوق من خلال المرتبات وبها يتم شراء السلع من الخارج من ضرورية وكمالية وبها يخلق حالة من التوازن في سعر الصرف بكثرة المعروض من العملة الصعبة في سوق التداول والا لكان اليوم سعر الصرف قد فاق الالف ريال مقابل الدولار .
الا يستحق التحالف مشاركتهم الحرب لاعادة التوازن بالمنطقة والاقليم .
احمد بلفقيه
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