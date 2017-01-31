وجوب مشاركتنا التحالف حربهم وفي مقدمتهم الامارات سنشارك الحلفاء ونرد لهم قليل من الدين فلولاهم لما حررنا الجنوب ومنها حضرموت بل ربما لكنا في الجبال نناضل او داخل السجون فهي حربنا قبل ان تكون حربهم . فحضرموت حررت بمن ومن سلح ودرب النخبة الحضرمية ومن يتحمل صرف مرتبات جيش النخبة اليس الامارات . الامارات هي من

فساد وأطماع محافظ أبين الشخصية تستبعد محافظته من مشاريع الهلال الاحمر الامارتي للعام 2017 اوضح صحفي من محافظة ابين سبب استبعاد محافظته من مشاريع الهلال الاحمر الاماراتي للعام 2017 م . وقال الصحفي عثمان عامر في منشور على صفحته على الفيسبوك قبل ثلاث ايام ان محافظ ابين الخضر السعيدي هو السبب في ذلك . واضاف عامر ان اشتراط محافظ ابين على الهلال ان كل المشاريع

هيئة الهلال الأحمر الاماراتي توقع اتفاقية شراكة لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية مع محافظي عدن لحج الضالع وقع اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اتفاق شراكة بين هيئة الهلال الأحمر الاماراتي ومحافظي عدن لحج والضالع، وذلك بهدف دعم مشاريع تنموية في هذه المحافظات، ضمن جهود هيئة الهلال الأحمر الاماراتي لتطبيع الحياة وإعادة اعمار ما دمرته الحرب . وخلال حفل التوقيع الذي احتضنته قاعة

حميد الأحمر يطالب الجنوبيين بنسيان الماضي ياترى ماذا تريد منا أن ننسى ..!!! ننسى نيران حرب 1994م ... ننسى شهداء 94م ... ننسى مدارسنا التي خلعت لوحات أسمائها الرخامية التي تحمل أسماء شهداء جنوبيون كانوا من الرعيل الأول لثورة 14 أكتوبر ... وحزبك كان مسؤل مباشر عن اختطاف العملية التعلمية بالكامل كإحدى قطع الكعكة