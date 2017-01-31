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فساد وأطماع محافظ أبين الشخصية تستبعد محافظته من مشاريع الهلال الاحمر الامارتي للعام 2017

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شبوه برس - متابعات - ابين
الثلاثاء 31 يناير 2017 06:38 مساءً

 

اوضح صحفي من محافظة ابين سبب استبعاد محافظته من مشاريع الهلال الاحمر الاماراتي للعام 2017 م .

 

وقال الصحفي عثمان عامر في منشور على صفحته على الفيسبوك قبل ثلاث ايام ان محافظ ابين الخضر السعيدي هو السبب في ذلك .

 

واضاف عامر ان اشتراط محافظ ابين على الهلال ان كل المشاريع التي تنفذ يجب ان تكون تحت ادارته شخصياً، وهو الامر الذي رفضه الهلال الاحمر الاماراتي ورفع مشاريعه من ابين .

 

يشار الى ان مظاهرات خرجت في محافظة ابين تتطالب الرئيس هادي بتغيير المحافظ، بسبب تقصيره اهماله المحافظة واتهامه بقضايا فساد عديدة .

 

ووقع الهلال الاحمر الاماراتي صباح اليوم في العاصمة عدن عقود شراكة لتنفيذ مشاريع استراتيجية مع محافظي عدن ولحج والضالع .

 

نص منشور عثمان عامر :

معلومات تؤكد ان محافظ ابين يشترط على الهلال الاحمر الاماراتي ان اي تدخل في ابين يكون عبره وتحت تصرفه ، والهلال يرفع ويوقف اي نشاط له في ابين ويرفض التعامل معه نهائياً

 

 

 

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