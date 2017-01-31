هيئة الهلال الأحمر الاماراتي توقع اتفاقية شراكة لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية مع محافظي عدن لحج الضالع

وقع اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اتفاق شراكة بين هيئة الهلال الأحمر الاماراتي ومحافظي عدن لحج والضالع، وذلك بهدف دعم مشاريع تنموية في هذه المحافظات، ضمن جهود هيئة الهلال الأحمر الاماراتي لتطبيع الحياة وإعادة اعمار ما دمرته الحرب .

وخلال حفل التوقيع الذي احتضنته قاعة البتراء في فندق كورال وسط العاصمة عدن، قال مسؤول الهلال الأحمر الاماراتي في عدن " خالد المزروعي " ان تدشين هذه الاتفاقية يأتي بالتزامن مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات والشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي بإعلان عام 2017 عام الخير، لذلك قررنا في هيئة الهلال الأحمر الاماراتي ان نتشارك مع اخواتنا في اليمن الاسم بحيث يكون عام الخير على اليمن ايضاً من خلال دعم عدد من المشاريع التنموية .

بدوره قال اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن شكر الهيئة الهلال الأحمر الاماراتي على كل ما قدمته في العاصمة خلال الفترة الماضية وفي كافة المجالات، وقال ان ما تم التوقيع عليه اليوم هو اتفاق لشراكة استراتيجية بين السلطات المحلية وهيئة الهلال الأحمر لدعم مشاريع البنيه التحتية والتي ستساهم في رفع معاناة المواطنين .

وخلال الحفل تم استعراض إنجازات الهيئة في كافة القطاعات الخدمية والاغاثية والتي دعمتها الهيئة منذُ تحرير العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.

كما كرم محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي هيئة الهلال الأحمر وذلك لدورها الكبير في دعم عملية تطبيع الحياة في عدن.

بدورها هيئة الهلال الأحمر كرمت محافظي عدن ولحج والضالع وعدد من الشخصيات التي ساهمت في إنجاح فعاليات الهلال الأحمر الامارتي خلال الفترة الماضية.

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