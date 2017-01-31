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حميد الأحمر يطالب الجنوبيين بنسيان الماضي
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الثلاثاء 31 يناير 2017 02:04 مساءً

حميد الأحمر يطالب الجنوبيين بنسيان الماضي

عبدالقادر القاضي أبونشوان
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ياترى ماذا تريد منا أن ننسى ..!!!

 

ننسى نيران حرب 1994م  ... ننسى شهداء 94م ... ننسى مدارسنا التي خلعت لوحات أسمائها الرخامية التي تحمل أسماء شهداء جنوبيون كانوا من الرعيل الأول لثورة 14 أكتوبر  ...

وحزبك كان مسؤل مباشر عن اختطاف العملية التعلمية بالكامل كإحدى قطع الكعكة التي اقتسمتموها مع عفاش طوال 22 عام ...

 

انتم في نظر كل الجنوب ارضآ وانسانآ وموروثآ لستم إلا شركاء مرحلة نظام دمر البلاد ودمر الوحدة التي تتغنى بها حضرتك وانت تعلم علم اليقين أنها ماتت وانتهت وتمزقت وتبعثرت منذ 1994م  ... تلك الحرب الملعونة التي اقتسمتم غنائمها طوال عقدين من الزمن ... انتم في نظر كل الجنوبيون لستم إلا شركاء مرحلة تقاسم المصالح في سنوات كانت ظالمة قاسية على كل جنوبي ..

 

اتريدنا أن ننسى أن عمداء وعقداء وضباط ومدراء عموم وكوادر جنوبية كفؤة تم تسريحهم وانت وحزبك تصفقون  ... كل ذنبهم انهم جنوبيون .

 

 ألم يحدث هذا بعد احتلال الجنوب بالقوة في 1994م وماتلاها  !!! أم ذاكرتكم كذاكرة السمك .!!!

 

أتريد أن ننسى مذبحة خيرة جنود الجنوب في عمران  ...!!  أم معركة الغدر للواء المشاة الجنوبي في ذمار .. !!

 

ياهذا فلتعلم انت وحزبك ومن قبلكم عفاش وزبانيته أن لاشي نطلبة في الجنوب بغض النظر عن المستقبل السياسي للبلاد وماستؤل آلية الأمور والمتغيرات إلا أننا سنظل نطالب ونحرض المتعبون أن هناك شيئآ اسمه العدالة الانتقالية هي الحكم وهي الفيصل بيننا .

 

أما الجنوب فأبشرك  ... حتى وإن تعلقتم بأستار الكعبة فلن يصغوا اليكم ولاحزابكم القبلية الكرتونية لأننا نعرفكم ونخبركم منذ 25 عام .

 

هكذا ببساطة وسذاجة وقلة حيلة تطلب من شعب أن ينسى كل تلك السنوات العجاف من الظلم  ...!!

 

#لن_ننسى_ياحميد

 

عبدالقادرالقاضي / أبو نشوان 

26 يناير 2017م  .

 

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