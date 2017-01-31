دعم الامارات لكهرباء عدن وأبين وحضرموت مستمر

تسلمت مؤسسة الكهرباء في مدينة عدن قبل يومين مساعدات جديدة لدعم قطاع الكهرباء مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار المساعدات المقدمة لتحسين قطاع الطاقة في المدينة.

وأفاد مسؤولون في المؤسسة بأن المساعدات تتضمن قطع غيار وتجهيزات متنوعة خاصة بصيانة محطة «الحسوة» المركزية والشبكة العامة بكهرباء عدن، إلى جانب زيوت ومحولات وأسلاك ضغط عالٍ، وأكد المسؤولون أن هذه المساعدات جاءت ضمن الخطوات المتواصلة التي تقدمها الإمارات لدعم قطاع الكهرباء في عدن وتحسين أداء الشبكة العامة. وأشار القائمون على إدارة الكهرباء أن هناك شحنات أخرى من المساعدات الخاصة بالصيانة ستصل قريباً، وأن هذه المعدات ستساهم في استمرارية التشغيل في محطة الحسوة المركزية، ورفع الجاهزية التشغيلية.

وأكد مدير كهرباء أبين، المهندس أحمد علي دحه، أن الدعم السخي المقدم من قبل دولة الإمارات ساهم في رفع معاناة الأهالي من الانقطاع المتكرر الذي شهدته المحافظة خلال الشهور الماضية. وأضاف أن معدل ساعات انقطاع التيار تقلص بشكل كبير، وهذا يعود لتشغيل المولدات الكهربائية التي قدمتها الإمارات ضمن مشروع المحطة الإسعافية لتحسين مستوى توليد الطاقة الكهربائية والتخفيف من معاناة المواطنين، مشيراً إلى أن مولدات الدفعتين الأولى والثانية دخلت الخدمة في إطار محطة «جعار» الكهربائية، وأن المؤسسة في انتظار الدفعة الثالثة خلال الفترة القريبة القادمة.

وتشهد محطات الكهرباء في ساحل حضرموت، أعمال صيانة متواصلة للمولدات الكهربائية، في ظل استمرار وصول المساعدات الإماراتية الرامية لتحسين مستوى الخدمة.

وأكد مدير عام كهرباء ساحل حضرموت المهندس مانع يسلم بن يمين أن هناك أعمال تأهيل وصيانة للمحطات والمولدات بمساندة الأشقاء في الإمارات الذين يقدمون دعما متواصلا في سبيل تعزيز الطاقة وتحسين هذا القطاع الذي يشهد تدهوراً كبيراً، مضيفاً أن قطع الغيار التي وصلت ستساعد في أعمال الصيانة والتأهيل للمحطات التي يجري العمل عليها استعداداً للصيف القادم. وأكد بن يمين أن الإمارات وضعت بصمات بيضاء ناصعة ستظل خالدة في ذاكرة المدينة، شاكراً هيئة الهلال الأحمر الإماراتية على الجهود الإنسانية المبذولة في إعادة الحياة للمدينة، وكذا تقديم مشاريع البنية التحتية بحضرموت.

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