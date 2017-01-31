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الثلاثاء 31 يناير 2017 05:08 صباحاً

نحن نخلق انتصارات ووقائع وهمية ..؟؟

ليلى بن بريك
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(أنـا إبنتك يـا وطنـي)
سقوط الأقنعة

 

الجنوب مقيد بالسلاسل

لاتصدقوا مايدور في القروبات والجبهات هناك أوراق أختلطت فيها كل المشاريع منها الستة الأقاليم مخرجات الحوار المبادرة الخليجية , وتصحيح مسار الوحدة ومؤتمر القاهره .مشاريع صفقات وإنتحال شخصيات ..لوبي متمرتس مصالح وتقسيم الكعكه ..

تعيين رموز فاسدة توافق مع اللقاء المشترك كل ذلك يلوح بالأفق ونحن نخلق انتصارات ووقائع وهمية !!!!..

أتمنى على الكل ان يخرج من القروبات ويعلن عمل مؤسسي وإشهار النقابات الحقيقية دون حزبية دون محسوبية دون شلليه من هنا سيعزز الدور الوطني الحقيقي ..

 

صرختي للجميع كوني مستقلة ولا أتبع أي تيار أو مكون ولا أطبل لفلان أو زعطان . رتبوا البيت الجنوبي ترتيب حقيقي بنيه صادقة ومخلصة ستتحقق لكم انتصارات حقيقية والحق سيظهر على عجل .!!!

 

تعبنا من كلام وأطروحات ومناقشات وحوارات وتحليلات ..

 

*ولكن هناك صمم* ...

 

 

 

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