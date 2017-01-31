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اخبار المحافظات

هل يرى اللواء خصروف بأن الشيخ ‘‘الذهب‘‘ كان ‘‘إرهابياً‘‘ .. وما علاقته بالشرعية ؟؟

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شبوه برس - متابعات - اليمن
الثلاثاء 31 يناير 2017 05:05 صباحاً

 

أبدى اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش اليمني تعليقه على حادثة اغتيال الشيخ القبلي عبدالرؤوف الذهب، من قبل جنود أمريكيين فجر الأحد.وقال خصروف في حديث تلفزيوني مع قناة الحدث بأن الشيخ الذهب لم يكن يعرف عنه بأنه إرهابي أو ينتمي الى تنظيم متطرف سواءاً القاعدة أو غيرها، مبدياً استغرابه من عملية الاغتيال التي قالت الإدارة الأمريكية بأنها جاءت لتصفية أحد زعماء القاعدة في جزيرة العرب.

 

وأضاف: ربما كان بعض أقاربه ينتمون للقاعدة، لكن وبحسب اطلاعي الشخصي فهو كان شيخ قبلي لا توجد له أ صلات مع أي تنظيمات متشددة.

 

وكشف اللواء خصروف بأن الذهب كان أحد قيادات المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء، وبأنه كان يرتب مع الشرعية في الآونة الأخيرة لاستعادة مدينة رداع من قبضة الحوثيين.

 

ونفى مدير التوجيه المعنوي علم قيادات الشرعية بعملية الإنزال البري للجنود الأمريكيين، مؤكداً بأنها كانت مفاجئة، نتج عنها مقتل الذهب وبعض اقربائه بالإضافة الى تدمير سبعة منازل تابعة لآل الذهب، في حين لقيت حوالي 7 نساء و3 أطفال من قاطني المنازل السبعة حتفهم في العملية.

 

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