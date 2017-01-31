منذ دقيقتان
أبين لم تتعافي من سرطان أصابها غرسه المخلوع
  لازالت محافظة ابين ككل لم تتعافى من السرطان الذي استشرى في جسدها وفي جميع مديرياتها من قبل مايسمون انفسهم بانصار الشريعة وهذا المسمى ليس سوا اسم تستظل تحته كل مسلسلات الاجرام التي انشأها المخلوع علي عبدالله صالح منذ سنين في محافظة ابين   من اجل اغتيال وقتل كل قادتها
منذ 8 دقائق
دعم الامارات لكهرباء عدن وأبين وحضرموت مستمر
  تسلمت مؤسسة الكهرباء في مدينة عدن قبل يومين مساعدات جديدة لدعم قطاع الكهرباء مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار المساعدات المقدمة لتحسين قطاع الطاقة في المدينة.   وأفاد مسؤولون في المؤسسة بأن المساعدات تتضمن قطع غيار وتجهيزات متنوعة خاصة بصيانة محطة
منذ 13 دقيقه
بين جدارين.. من القومية الاشتراكية إلى اليمين البديل
  كانت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب بمثابة الجرعة الحرجة التي عملت على تخصيب ما يسمى باليمين – البديل، وهو في طوره الأساسي، وكشفت الغطاء عن حالة الاستياء التي حرَّكت الناخبين البيض لأسباب كثيرة. وتم على إثرها وبصورة تراجيدية إزاحة «الذهنية الأوبامية»، التي
منذ 19 دقيقه
نحن نخلق انتصارات ووقائع وهمية ..؟؟
  الجنوب مقيد بالسلاسل لاتصدقوا مايدور في القروبات والجبهات هناك أوراق أختلطت فيها كل المشاريع منها الستة الأقاليم مخرجات الحوار المبادرة الخليجية , وتصحيح مسار الوحدة ومؤتمر القاهره .مشاريع صفقات وإنتحال شخصيات ..لوبي متمرتس مصالح وتقسيم الكعكه .. تعيين رموز فاسدة توافق
منذ 22 دقيقه
هل يرى اللواء خصروف بأن الشيخ ‘‘الذهب‘‘ كان ‘‘إرهابياً‘‘ .. وما علاقته بالشرعية ؟؟
  أبدى اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش اليمني تعليقه على حادثة اغتيال الشيخ القبلي عبدالرؤوف الذهب، من قبل جنود أمريكيين فجر الأحد.وقال خصروف في حديث تلفزيوني مع قناة الحدث بأن الشيخ الذهب لم يكن يعرف عنه بأنه إرهابي أو ينتمي الى تنظيم متطرف سواءاً
الرئيسية مقالات أخافُ على أثيرِ عدن من التلوث !
مقالات
الثلاثاء 31 يناير 2017 05:01 صباحاً

أخافُ على أثيرِ عدن من التلوث !

بأقلام القراء
مقالات أخرى للكاتب
إخوان اليمن وتحرير المخاء!
وماذا عن جبهة ميدي؟
ليلة العار في عدن..!
صباح التصالح ..صباح التسامح..
محافظ شبوه يسجل أهدافا في مرمى المتربصين
قوة الجنوبيين في وحدتهم ،،،
بصدد قتال الجنوبيين في المناطق الشمالية، ،،
للمناطقيين المتلبسين رداء الوطنية
عن هادي الذي زارنا..
لا للوحله اليمنيه بغلاف اخر

 

عيب نسميها إذاعة ! عندما تكون أشبه بشخص مخزن يمتلك مسجل ومجموعة أشرطة لأغاني مخادر ، فنانين ومقلدين وطبول وصياح وعويل واصوات رصاص ! وشريط طالع وشريط نازل ، وعندما يشتي يريحك يجلس يحدثك بكلام فاضي لساعات طويلة ، تنساه بمجرد خروجك من باب الغرفة .

 

الإذاعي الحقيقي يجب أن ينتقي كل وصلة بعناية فائقة وتنسيق فني متقن يراعي فيه كافة أذواق الناس .. هذا إذا كان لدى أي إذاعة هدف ورسالة تعرف كيف ومتى تخاطب بها تشكيلة متنوعة من الأمزجة في المجتمع .. أما المخادر  فتنتهي بـ " نجِيمْ الصباح , أيْشْ جَلّسَكْ بعدما غبنا , سامِرْ على الورد والحِنّا " وبعدها كل واحد يروح يدوّر له على تهريج جديد .. آسف : مخدرة جديدة .

 

كلامي هذا ليس هجوماً .. لا ابداً ، ولكنه خوف شديد جداً على تراثنا الإذاعي الثري من الاندثار والضياع والسطو .. خوف على أثير عدن النقي من التلوث في ظل غياب الإذاعة الأم ( إذاعة عدن ) وانتشار الفوضى العامة التي تجتاح حياتنا دون رحمة أو شفقة .

 

إذا لم تستفيد الإذاعات الوليدة من تراكم الخبرات في عقول المخضرمين الذين تتلمذوا ولفترة طويلة علي أيدي كبار مؤسسي إذاعة عدن ــ خاصة في مجالي التخطيط والتنسيق الإذاعي ــ فلن يكن لها مستقبل حتى ولو استعانت بعباقرة من هذا الزمن .

 

*- احمد محمود السلامي

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال