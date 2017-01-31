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الثلاثاء 31 يناير 2017 04:49 صباحاً

لماذا تلجأ ‘‘قناة العربية‘‘ للكذب خدمة لـ ‘‘حزب الإصلاح اليمني‘‘

د حسين لقور بن عيدان
dr_laqwar@hotmail.com
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لم يكتف الإصلاح وعسكره بخذلان التحالف العربي في معركته ضد الحوثيين بل يحاول صرف الأنظار عن انتصارات الجنوبيين

 

لم يمضي وقت طويل بعد الانتصارات التي تحققت في جبهة باب المندب و المخاء حتى سارعت وسائل اعلام حزب الاصلاح ومراسليها في القنوات العربية وخصوصا العربية إلى التشكيك في هذه الانتصارات بل وتبنى بعض أنصارها ما تردده وسائل الإعلام الحوثية.

 

و جاء بث أخبار كاذبة عن إنزال بحري في المخا بل ووثقوا ذلك بفيديو يتيم لمناورة عسكرية في مكان آخر لإثبات صحة كذبتهم محاولة أخرى منهم في هذا النهج.

 

اما لماذا هذا التدليس والكذب الذي لم يعد يجهله الطفل فذلك لان الناس وفي كواليس التحالف بدأت تتحدث  عن حسم المعارك فقط على ايدي جنوبيين قادة ومقاتلين وخذلان جيوش المقدشي وعلى محسن للتحالف فكان لا بد لهم من تشويه  او حتى محاولة سرقة انتصارات الجنوبيين.

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