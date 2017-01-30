أرم نيوز الإمارتي يؤكد القبض على مقرب من الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح في الأردن

اعتقلت سلطات الأمن في الأردن أحد رجال الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي جناح علي صالح، إثر اختلاسه مبلغ مليار دولار من أحد حسابات المخلوع.

وبحسب مصادر إعلامية فإن القيادي هو حافظ معياد، وصدر بحقه مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية “إنتربول”، وحكم غيابي بالسجن 7 سنوات.

ورغم أن الأمن العام الأردني لم يحدد معياد بالاسم، إلا أن بيانا صادرا عنه قال إن المعتقل من جنسية عربية، ودخل الأردن قادما من دولة أوروبية لم يسمها، عبر مطار الملكة علياء بالعاصمة.

وجاء في بيان الأمن الأردني أن “إدارة الشرطة العربية والدولية/ مكتب إنتربول عمان تمكن من إلقاء القبض على أحد الأشخاص المطلوبين دوليًا لإحدى الدول العربية بموجب تعميم دولي (نشرة دولية حمراء) وذلك عن تهمة الاضرار العمدي بأموال الدولة (الاختلاس) بمبالغ تقدر بحوالي (مليار دولار أمريكي ) وبحقه حكم غيابي بالحبس لمدة سبع سنوات” .

و حول التفاصيل أضافت إدارة الإعلام الأمني أنه تم القبض على المطلوب أثناء محاولته دخول المملكة قادما من إحدى الدول الأوروبية عن طريق مطار الملكة علياء الدولي بعد تدقيقه على نظام السيطرة ومنظومة الاتصال الدولية التي اشارت لوجود طلب دولي بحقه وجرى اصطحابه لاتخاذ كافة الإجراءات الشرطية بحقه وجرى توديعه للقضاء بعد ذلك .

وتابعت إدارة الإعلام الأمني أنه تم التواصل مع الجهات المختصة في الدولة الطالبة له دوليا من أجل إرسال ملف الاسترداد عن طريق سلطاتهم القضائية و بالطرق الدبلوماسية للنظر بطلب تسلميه إليهم عن طريق القضاء الأردني .

ووفقًا لبيان صادر عن الأمن العام الأردني، فإن القبض على حافظ معياد جاء خلال محاولته دخول المملكة، عن طريق مطار الملكة علياء الدولي، دون ذكر الجهة التي قدم منها.

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