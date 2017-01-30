للاسف الشديد نشاهد اليوم من ركب موجة تصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع..
المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - المكلا
الاثنين 30 يناير 2017 11:36 مساءً
هؤلاء النفر هم من حاولوا شق حلف قبايل حضرموت وكان بودهم ان يشقوا الحلف ويعملوا حلف موازي اسمه حلف قبايل حضرموت الوادي والصحراء وبإيعاز من مركزهم المقدس وانا مسؤول عن كلامي وبعد ان عجزوا في الطريقه التي سيتم بها دعوة مقادمة قبايل الوادي والصحراء ، خففوا حدة نبرة شق الحلف واسسوا مرجعية حلف قبايل حضرموت بالوادي والصحراء ..
احذروهم ..فوالله لن تتوصلوا لاي اتفاقات معهم لانهم منفذين لاجندات معينه ويحركهم الريموت كنترول ..
ارجعوا لبيان التفويض لهم في التفاوض وستعرفون العلاقه بينهم وواحدية اجنداتهم واذا بقي الحال هكذا وبقيتوا في متابعتهم من باب الحرص على اشراك الكل فلن توصلوا الئ حل معهم ..
امضوا في السير قدماً نحو انعقاد المؤتمر الجامع والا ستندمون يوم لاينفع الندم والمال السياسي سيعمل عمائله والحليم تكفيه الاشاره.
*- عبدالحكيم الجابري
اتبعنا على فيسبوك