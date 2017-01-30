أرم نيوز الإمارتي يؤكد القبض على مقرب من الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح في الأردن اعتقلت سلطات الأمن في الأردن أحد رجال الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي جناح علي صالح، إثر اختلاسه مبلغ مليار دولار من أحد حسابات المخلوع. وبحسب مصادر إعلامية فإن القيادي هو حافظ معياد، وصدر بحقه مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية

للاسف الشديد نشاهد اليوم من ركب موجة تصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع.. هؤلاء النفر هم من حاولوا شق حلف قبايل حضرموت وكان بودهم ان يشقوا الحلف ويعملوا حلف موازي اسمه حلف قبايل حضرموت الوادي والصحراء وبإيعاز من مركزهم المقدس وانا مسؤول عن كلامي وبعد ان عجزوا في الطريقه التي سيتم بها دعوة مقادمة قبايل الوادي والصحراء ، خففوا حدة نبرة شق الحلف

محافظ شبوة لملس يوجه بتشديد الرقابة والتفتيش على المواد التموينية في عتق ناقش محافظ محافظة شبوة احمد حامد لملس اليوم مع قيادة مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة برئاسة مدير عام المكتب المهندس حسن محسن البرمة السبل والإجراءات الكفيلة بتعزيز عمليات الرقابة والتفتيش على المواد التموينية في مدينة عتق مركز المحافظة لحماية صحة وحياة الناس من

قرقاش يكشف عن دليل مادي يبطل بيانات إيران السياسية ونفي تسليح الحوثي في اليمن (صورة) قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن إسقاط سلاح الجو الإماراتي لطائرة بدون طيار تابعة لإيران فوق اليمن يعتبر دليلا ماديا على تسليح طهران لجماعة الحوثي في اليمن. جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على الصفحة الرسمية لقرقاش على موقع التواصل