محافظ شبوة لملس يوجه بتشديد الرقابة والتفتيش على المواد التموينية في عتق

ناقش محافظ محافظة شبوة احمد حامد لملس اليوم مع قيادة مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة برئاسة مدير عام المكتب المهندس حسن محسن البرمة السبل والإجراءات الكفيلة بتعزيز عمليات الرقابة والتفتيش على المواد التموينية في مدينة عتق مركز المحافظة لحماية صحة وحياة الناس من مخاطر المواد الغذائية والاستهلاكية والكمالية منتهية الصلاحية أو الفاسدة بسبب سؤ الخزن أو النقل ٠

ووجه المحافظ احمد لملس قيادة المكتب باتباع الآليات المناسبة لتفعيل وتشديد عمليات الرقابة والتفتيش على المواد التموينية في محلات بيعها داخل المدينة وضبط التجار المتحايلين والمستهترين بصحة وحياة الناس وتقديمهم لأجهزة الضبط المختصة لتتم محاكمتهم وإنزال العقاب الرادع بحقهم ازاء مايقترفوه من ذنب في حق الناس ؛ داعيا المواطنين إلى التعاون الفاعل مع مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة في هذا الجانب وذلك بإبلاغه الفوري عن أي مواد غذائية أو استهلاكية أو كمالية يتم اكتشاف إنتهاء فترة صلاحيتها أو فسادها بسبب سؤ الخزن أو النقل لدى محلات البيع المختلفة ٠

بعد ذلك اطلع المحافظ على عينات من المواد الغذائية والاستهلاكية التي تم ضبطها من قبل إدارة شئون البلديات وصحة البيئة بمكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة خلال العام الماضي 2016م في مدينة عتق والتي بلغ وزنها نحو أربعة أطنان ونصف الطن ؛ ووجه الجهات المختصة بسرعة إتلافها بحسب النظم والإجراءات المتبعة حيث تم إحراقها لاحقا في الموقع المخصص لذلك ٠ شارك في هذه الفعالية وكيل المحافظة المساعد فهد سالم الطوسلي ومدير عام مديرية عتق علي محمد عامر والقيادي في المقاومة ورئيس جمعية شهداء وجرحى المحافظة الشيخ علي محسن السليماني وقائد قوات الأمن الخاصة بالمحافظة الرائد احمد طالب المرزقي ومدير إدارة شئون البلديات وصحة البيئة بمكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة نبيل محمد عيسى وعدد من القيادات الإدارية في الجهات ذات العلاقة ٠

مدير مكتب الأشغال عتق ابوبكر فريد وعلى هامش هذه الفعالية كرم مكتبي الأشغال العامة والطرق بالمحافظة ومديرية عتق عدد من تجار البيع بالجملة في مركز المحافظة نظير التزامهم بشروط ومواصفات البيع والخزن والنقل للمواد التموينية المختلفة

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