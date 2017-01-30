قرقاش يكشف عن دليل مادي يبطل بيانات إيران السياسية ونفي تسليح الحوثي في اليمن (صورة)

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن إسقاط سلاح الجو الإماراتي لطائرة بدون طيار تابعة لإيران فوق اليمن يعتبر دليلا ماديا على تسليح طهران لجماعة الحوثي في اليمن.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على الصفحة الرسمية لقرقاش على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "إسقاط سلاح الجو الإماراتي لطائرة بدون طيار إيرانية في اليمن دليل، لمن يحتاج إلى دليل، لتورط إيران في دعم التمرد وإطالة الحرب في اليمن."

وتابع قائلا: "النفي الإيراني المتكرر حول تسليح التمرد الحوثي يبطله دليل مادي حول تهريب السلاح الإيراني إلى اليمن، صدقية الدليل الحسّي تدحض البيان السياسي.. السلاح الإيراني في اليمن، كما هو في سائر بلاد العرب، عامل فرقة وعنف وعدم استقرار، ويبقى أنه لن ينجح في تغيير نتيجة الحرب في اليمن."

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