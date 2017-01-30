مسجد العيدروس يقيم درسا تأبينيا في وفاة الشخصية الإجتماعية “علي باهارون”
المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 30 يناير 2017 11:30 مساءً
أقيم مساء اليوم الاثنين 30/1/2017 م في مسجد العيدروس التاريخي بعدن القديمة ختم درس تلاوة القرءآن الكريم للمغفور له بإذن الله السيد علي حسن باهارون أحد أبرز الشخصيات الإجتماعية والوطنية في عدن .
حيث تم قراءة الفاتحة وآيات من ذكر الله الحكيم ليصل مثل ثواب القراءة إلى روح الفقيد وابتهلت القلوب له بالدعاء والمغفرة وسط أجواء روحانية وإبتهالات شعائرية عطرة .
حضر الدرس التأبيني قياده جامعة عدن وشخصيات اجتماعية وسياسية عدنية والقاضي فهيم محسن والدكتور صالح باصرة .
وتوفي باهارون يوم الجمعة الماضية اثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 53 عاماً حافل بالعطاء ، واقيمت مراسم العزاء ليومين بجانب منزله بحي خورمكسر فيما تم ختم الدرس في مسجد ولي الله الصالح الإمام أبي بكر بن عبدالله العيدروس العدني .
اتبعنا على فيسبوك