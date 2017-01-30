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الأسير المرقشي يدعو إلى وسائل الإعلام والمنظمات الدولية للحضور جلسة المحاكمة غدا الثلاثاء 31 يناير

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شبوه برس - خاص - صنعاء
الاثنين 30 يناير 2017 07:50 مساءً

 

غدا الثلاثاء القادم 31 يناير موعد جلسة المحاكمة التي ستعقد في محكمة الإستئناف بالأمانة صنعاء تأتي هذه الجلسة بعد سجل طويل من الجلسات التي كانت جميعها مؤجلة وأغلب الجلسات لم احضرها بسبب الأعذار التي تتحجج بها إدارة السجن المركزي تارة سيارة النقل غير متواجدة وتارة أخرى مافي طلب بإخراجي إلى المحكمة ولازالت هذه الأعذار مستمرة

رغم كل ذلك إلا أنني سأظل صامداً ولن أخضع للحرب النفسية تعلمنا لا نخضع الا الله سبحانه وتعالى و الأمل في الله المعبود.

 

أتوجه بدعوة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والصحافة الورقية والصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية إلى حضور جلسة المحاكمة التي لن تجدي نفعاً أمامي لأنني رجل مظلوم ومتهم بتهمة باطلة كيدية عدوانية ولكن دعوتي للإعلام والمنظمات الحقوقية الدولية لإثبات ممارسات حكومة صنعاء الباطلة.

 

تسع سنوات ظلماً وعدوان خلف قضبان الظلم والاستبداد وهذا أمر الله لا إعتراض عليه ولكن الظلم ظلم يجب الإفصاح بقول كلمة الحق حتى ينتهي هذا الظلم للأبد..

 

أنا الجنوبي حارس المبدأ

          بركان يتفجر من اشعابه

بركان يتفجر ولا يهدأ

         حتى يعود الحق لاصحابه

 

 

 

الأسير الجنوبي

الشهيد الحي / أحمد عمر العبادي المرقشي

من خلف قضبان الظلم والعدوان سجن الأحتلال الثلاثي الأحمري المركزي بصنعاء

 

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