مقتل الذهب جاء عقب عدة أيام من وصوله من مأرب وتسلمه دعم من قيادات اصلاحية

قالت مصادر محلية بمنطقة رداع بمحافظة البيضاء شمال اليمن ان مقتل القيادي في تنظيم القاعدة عبدالرؤوف الذهب فجر يوم الاحد بعملية انزال امريكية جاء عقب عدة أيام من وصوله إلى رداع قادما من مأرب .

واكدت مصادر اعلامية عدة ان الذهب انتقل إلى مأرب حيث تسلم دعم عسكري ومالي من قيادات بحزب الاصلاح بمأرب .

ولقي 3 من مشائخ قبائل مرتبطون بالقاعدة بمحافظة البيضاء مصرعهم فجر يوم الاحد اثر تنفيذ قوة كومندوز امريكية عملية انزال وهجوم بمحافظة البيضاء شمال اليمن .

وكانت قوة امريكية نفذت انزال بقرية يكلا بمنطقة قيفة برداع بمحافظة البيضاء .

وتمكنت القوة الامريكية من قتل كلا من الشيخ عبدالروؤف الذهب والشيخ سلطان الذهب والشيخ سيف النمس .

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