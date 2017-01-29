اكثر من 40 قتيلاً بينهم قيادي بارز في القاعدة تفاصيل عملية الانزال الجوي الأمريكي في البيضاء

قالت الأنباء نقلا عن سكان محليون في قرية ” يكلا بمنطقة قيفة محافظة البيضاء ان اشتباكات عنيفة دارت فجر اليوم بين قوات أمريكية، ومسلحين محسوبين على تنظيم القاعدة .

وبحسب السكان ان عملية عسكرية واسعة بدأتها طائرات بدون طيار وطائرات الاباتشي من خلال غارات جوية استهدفت مواقع تنظيم القاعدة حيث تم استهداف احد المدارس وكذلك سجن ومسجد .

وأضاف السكان ان العملية بدأت تقريباً عن الساعة الثانية فجراً بقصف عدد من المواقع، لحقها عملية انزال جنود عبر في اطراف القرية الساعة الثالثة فجراً، حيث اشتبكت هذه القوة مع مسلحي القاعدة قبل مهاجمة منزل القيادي في تنظيم القاعدة عبدالرؤوف الذهب، في ظل استمرار قصف طائرات الاباتشي على كل ما يتحرك .

السكان قالوا ان الاشتباكات استمرت بحدود الساعتين وخلفت اكثر من 40 قتيلاً من عناصر تنظيم القاعدة بالإضافة الى مقتل 6 اخرين بينهم نساء وأطفال .

شهود عيان في المناطق القريبة من محافظة البيضاء اكدوا سماعهم اصوت طائرات مروحية عند الساعة الثانية فجراً وهي متجهه صوب محافظة البيضاء، ثم شاهدوها وهي تعود بعد الفجر من اتجاه البيضاء صوب منطقة البحر العربي .

يشار الى ان طائرات الاباتشي بدأت تحليقها على المناطق التي يتواجد فيها مسلحي القاعدة في محافظة البيضاء منذ اكثر من ثلاث أيام، كما ان طائرات بدون طيار لم تتوقف عن التحليق في المنطقة، حيث سبق وان استهدفت عدد من قيادات القاعدة في المنطقة نفسها خلال الأيام الماضية .

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