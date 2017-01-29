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مقتل 566 شخصاً بألغام الانقلابيين في عدن خلال عامين

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 29 يناير 2017 07:50 مساءً

 

رصد البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، سقوط 566 ضحية الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في عدد من مديريات عدن، أثناء سيطرتهم على المدينة عام 2015.

 

وأفاد نائب مدير البرنامج في عدن عبدالقوي عبدالله، أن الفرق الميدانية تقوم بتنفيذ خطط طارئة في جوانب المسح وتطهير الأراضي المتأثرة بالألغام والتوعية من مخاطرها وحصر وتسجيل الضحايا وجمع المعلومات عن المواقع التي تتواجد فيها الألغام وتدمير عدد من المخلفات الخطرة المكتشفة والمجمعة في المحافظات المحررة.

 

وأكد أن العمل جار من قبل البرنامج في عدن لإزالة كافة الألغام والقذائف الأخرى المتواجدة في المناطق المحاذية لساحل خور مكسر والمناطق التي شهدت معارك، خاصة في ضواحي مديريات المنصورة والشيخ عثمان ودار سعد التي يتوقع البرنامج أن تكون أكثر تلوثا ووجودا للألغام عن غيرها من المناطق، وأشاد بمستوى الدعم المقدم من مكتب الأمم المتحدة واليونيسيف لتفعيل دور البرنامج الوطني الإنساني. وأضاف أن البرنامج تمكن خلال العام 2016 من تطهير مساحات تقدر بمليون و600 ألف متر مربع من الألغام، وتأشير مناطق حقول للألغام خلال عمليات المسح وتجهيزها للتطهير، موضحا أن البرنامج قام بتجميع واكتشاف نحو 102 ألف لغم وقذائف أخرى وتعامل مع 154 مهمة طارئة تتعلق بالألغام في محافظات عدن ولحج وأبين وذلك بناء على بلاغات الجهات الأمنية والمواطنين.

 

وأشار إلى أن تنفيذ برنامج توعوي لقرابة مليوني مستهدف في مختلف المحافظات المحررة من مختلف شرائح المجتمع وأطفال المدارس لتوعيتهم من مخاطر الألغام ومخلفات الحروب بغية توسيع مداركهم بهدف حمايتهم من خطورتها.

 

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