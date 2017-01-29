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اخبار المحافظات

محاولة اغتيال عصام حبريش للتغطية على فشله في الملف الأمني بالوادي .

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شبوه برس - خاص - سيئون - وادي حضرموت
الأحد 29 يناير 2017 07:48 مساءً

 

مسرحية مكشوفة وتوقيتها واضح .. جاءت بعد انتقادات حادة من قبل الشارع والمحافظ له ووصف سلطته بالضعيفة .

 

الاغتيالات لا تستهدف حزب الإصلاح وحلفائه .. وإذا استهدفتهم فإنها تفشل دائما .

 

هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها عصام حبريش لمحاولة اغتيال منذ تعيينه .. لو كانت القاعدة تريد قتله كانت استهدفته من زمان .. ولكن يبدو أن الهدف منها هو تخفيف حدة الانتقادات من فشل الرجل ..

 

لم أسمع عن أي انتقاد لعصام لقيادة المنطقة الأولى فيما يخص الأمن .. كما أنه المتسبب الأول في عمليات القتل التي حصلت في الوادي من قبل النقاط القبلية التي تقوم بسرقة أموال القواطر المارة بسبب صمته.

 

من الصعب علينا أن نقتنع أن هذه العملية حقيقية ، الوكيل السابق سالم سعيد المنهالي منذ بداية تعيينه تعرض لأكثر من 4 محاولات اغتيال فقد في احداهن حارسه الشخصي ..

 

*- محمد بلفقيه – صحفي

 

 

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