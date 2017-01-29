لإنتزاع وادي حضرموت من فك الضياع

ربما يكون هناك طرف ثالث وراء حادثة محاولة اغتيال اﻻستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظه حضرموت لشئون الوادي والصحراء يحاول استغﻻل حالة اﻻحتقان اﻻجتماعي ليخلط اﻻوراق.. ولكن تظل اصابع اﻻتهام موجهه لقوات اﻻحتﻻل ﻻنها هي المستفيد اﻻول من اي احتراب اهلي ﻻسمح الله.

لذا على اﻻخ الوكيل عصام وعلى السلطة والجهات الرسمية واﻻهلية والشعبية في الوادي ان تتنبه لذلك وان تكون اجراءاتها باتجاه مايحفظ حالة السلم اﻻجتماعي في حدودها القائمه.. وتظل الدعوه الى لقاء عاجل يجمع كل القوى المجتمعية الفاعله من منظمات وهيئات وقوى اجتماعيه وقبليه مهم للغايه لتدارس حالة الفلتان اﻻمني وتكرار حوادث اﻻغتياﻻت والقتل المتعمد والمنظم.

ان الكره اﻻن في ملعب السلطه في الوادي بقيادة الوكيل عصام حبريش ليسجل موقف تاريخي يخرج وادي وصحراء حضرموت من حالة الﻻستقرار والعوده بالمواطنين ليعيشوا كما يعيش عالم القرن الحادي والعشرين.

عبدالحكيم الجابري..

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