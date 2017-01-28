منذ دقيقه
عدن : وصول 11 شاحنة طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة
  وصلت اليوم 11 شاحنة مقدمة من مركز الملك للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مستشفى الجمهورية بعدن تحمل 279 بندل من المستلزمات الطبية والمحاليل ، و25 بندل من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمخازن الأدوية والإمداد الدوائي المركزية بوزارة الصحة اليمنية في عدن . وتأتي هذه المساعدات
منذ 5 دقائق
أولى ثمار سياسة ترامب تجاه إخوان اليمن : منع مواطن يمني من السفر لأمريكا عبر مطار القاهرة
  أفادت مصادر في مطار القاهرة الدولي إن يمنيا وخمسة عراقيين، منعوا اليوم السبت، من ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية كانت في طريقها إلى مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك إثر قرار الرئيس دونالد ترامب بمنع دخول مواطني سبعة دول عربية وإسلامية من دخول الولايات المتحدة
منذ 23 دقيقه
محافظ العاصمة عدن يبعث برقية عزاء ومواساه برحيل الشخصية الجنوبية علي حسن باهارون
  تعزية:  يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتي ببالغ الحزن وعظيم المؤاساة تلقينا نبأ وفاة الاخ / علي حسن باهارون  عضو المجلس الاستشاري بالعاصمة عدن، بعد حياة حافلة
منذ ساعه و 3 دقائق
مقتل قائد الحزام الامني بمدينة لودر و3 من مرافقيه بكمين مسلح .
  قتل بعد ظهر اليوم قائد الحزام الأمني في الحزام بلودر رشدي حسين العلواني في المنطقة الوسطى بأبين .   قال مصدر امني لـ شبوه برس ان الضابط رشدي حسين العلواني قتل برصاص مسلحين يعتقد انهم من القاعدة نصبوا كمينا لطقم كان على متنه في طريقه إلى عدن . وبحسب المصدر فقد تعرضت سيارة
منذ ساعه و 6 دقائق
محافظ صعدة اليمنية يعترف : لولا المقاتلين الجنوبيين لما فتحت أبواب صعدة
  قال محافظ محافظة صعدة، هادي طرشان الوايلي، إنه لولا الجنوبيين بعد الله لما تمت الوحدة ولما فتحت أبواب صعدة .   وقال الوايلي في صفحته على "فيس بوك"، "كلمة حق في حق إخواننا من جنوب الوطن، لولاهم بعد الله ما تمت الوحدة ولا فتحت أبواب صعدة".   وتشهد محافظة صعدة مواجهات
الرئيسية اخبار المحافظات عدن : وصول 11 شاحنة طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة
اخبار المحافظات

عدن : وصول 11 شاحنة طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
السبت 28 يناير 2017 08:10 مساءً

 

وصلت اليوم 11 شاحنة مقدمة من مركز الملك للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مستشفى الجمهورية بعدن تحمل 279 بندل من المستلزمات الطبية والمحاليل ، و25 بندل من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمخازن الأدوية والإمداد الدوائي المركزية بوزارة الصحة اليمنية في عدن .

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة التي دشنها المركز الأحد الماضي في مدينة الرياض، حيث وصلت في وقت سابق 6 شاحنات إلى مستشفى الهيئة بمأرب .

وأكد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن صالح الذيابي من جانبه ، اعتزام المركز تسيير قافلة برية أخرى إلى تعز في وقت قريب بمشيئة الله، مؤكدا حرص المركز على سرعة توزيع المساعدات الإنسانية التي يقدمها باستمرار، ومتابعتها ومراقبتها حتى تصل إلى مستحقيها في مختلف المحافظات اليمنية، بما في ذلك صنعاء وصعدة، وذلك بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء المحليين وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية، مجدداً الدعوة التي وجهها معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة خلال تدشين القافلة، للأمم المتحدة للقيام بواجبها في حث منظماتها العاملة في اليمن في إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكداً امتلاك المركز آلية الرقابة التي تمكنه من متابعة إيصال مساعداته إلى جميع المحافظات اليمنية وفي الظروف المختلفة، منطلقاً في هذا من إيمانه بأهمية العمل الإنساني .

وعبر وزير الصحة العامة والسكان اليمنية الدكتور ناصر باعوم من جانبه باسم اليمن -حكومة وشعبا- عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، مشيداً بالدور الإنساني الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال الدعم المتواصل للشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية، بما في ذلك المناطق التي ما يزال الانقلابيون يسيطرون عليها.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة