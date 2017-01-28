أولى ثمار سياسة ترامب تجاه إخوان اليمن : منع مواطن يمني من السفر لأمريكا عبر مطار القاهرة

أفادت مصادر في مطار القاهرة الدولي إن يمنيا وخمسة عراقيين، منعوا اليوم السبت، من ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية كانت في طريقها إلى مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك إثر قرار الرئيس دونالد ترامب بمنع دخول مواطني سبعة دول عربية وإسلامية من دخول الولايات المتحدة الامريكية، بينها اليمن.

وقالت وكالة "رويترز" أن الستة الذين توقفوا في القاهرة للسفر إلى الولايات المتحدة أعيدوا إلى بلدانهم.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر بمطار القاهرة الدولي إن الستة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة يحملون تأشيرات دخول وكانوا يستعدون لركوب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك.

والدول الممنوعة من دخول مواطنيها أمريكا، هي: اليمن، العراق، سوريا، ليبيا، الصومال، السودان.

يأتي منع المواطن اليمني من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كمؤشر على جدية تطبيق سياسة الرئيس المنتحب حديثا في سياسة ملاحقة تنظيم الاخوان المسلمين بما في ذلك فرعه اليمني ممثلا بحزب الاصلاح اليمني الذي تعلم أمريكا علاقته الوثيقة بالقاعدة منذ فترة الجهاد في إفغانستان .

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