محافظ العاصمة عدن يبعث برقية عزاء ومواساه برحيل الشخصية الجنوبية علي حسن باهارون

تعزية:

يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتي

ببالغ الحزن وعظيم المؤاساة تلقينا نبأ وفاة الاخ / علي حسن باهارون عضو المجلس الاستشاري بالعاصمة عدن، بعد حياة حافلة بالنضال والبذل والعطاء في خدمة الوطن والعاصمة عدن .حيث كان الفقيد رحمه الله من الشخصيات السياسية والاجتماعية والتجارية البارزة والمؤثرة في أوساط مجتمعنا وإحدى القيادات الجنوبية الفاعلة الذين كان لهم دور بارز في الوقوف إلى جانب شعبنا وقضيته العادلة ومن الذين بذلوا جهودا كبيرة في إعادة الحياة المدنية والثقافية والتجارية للعاصمة عدن ..

وبهذا المصاب الجلل نعبر عن اصدق التعازي وعميق المؤاساة باسمي شخصيا ونيابة عن السلطة المحلية للعاصمة عدن لجميع إفراد أسرته الكريمة وللشعب الجنوبي قاطبة سائلين المولى عز وجل إن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون

اللواء/عيدروس الزبيدي

محافظ العاصمة عدن

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