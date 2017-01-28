24 دلالة ونقطة تواطؤ تدين حزب الإصلاح مع الحوثي !!

١ ● في عام 2010 ظهر حميد الأحمر يصف سقوط صعدة بيد الحوثيين بأنها أول محافظة تحررت.

٢ ● القذافي دعم الحوثيين بملياري دولار عبر الوسيط حسين الأحمر .

٣ ● عندما كان السلفيون يحاربون الحوثي في كتاف كانت قيادات الإصلاح تحاور أنصار الحوثي في موفنبيك .

٤ ● عندما كان السلفيون يواجهون الحوثي في كتاف ودماج أصدر حزب الإصلاح بيان قال فيه انه لن ينجر لأي طرف.

٥ ● عندما هم الحوثيين باقتحام صنعاء هرب علي محسن وأنسحب جميع مقاتليه المنتشرين في صنعاء مما تسبب بتسليم جميع ألوية المنطقة الشمالية بجميع عتادها بعد مواجهات استمرت أقل من 48 ساعة في عملية هي أشبه بالاستلام والتسليم .

٦ ● مسارعة قيادات حزب الإصلاح لعقد لقاءات مكثفة مع الحوثيين والمندوب الدولي في موفنبيك فور دخول الحوثي لصنعاء ووضع الرئيس والحكومة قيد الإقامة الجبرية. ثم توافقهم مع توجه الحوثيين القاضي بإقالة الرئيس هادي في نفس الوقت الذي يقوم طيران الانقلاب بضرب دار الرئاسة بالمعاشيق.

٧ ● هروب مقاتلي حزب الإصلاح في دمت ليلاً وعبر مواقع تمركزهم التي تركوها وولوا هاربين استطاعت المليشيات الإلتفاف على المقاومة واسقاط المنطقة .

٨ ● قيامهم بتسليم جبل عكد في أبين للمليشيات ولولا قدرة الله ثم انتفاضة المقاومة الجنوبية في أبين لكانت وصلت المليشيات إلى بيت هادي في مسقط رأسه .

٩ ● تخاذل الجبهات التي تقع تحت قيادتهم ففي صرواح مرت سنتان من معارك التباب ولم تستطع قواتهم السيطرة على المديرية رغم انها قوة عددية ضاربة تجاوزت مائة الف عسكري حسب تصريح قائد الأركان اللواء المقدشي .

١٠ ● مسرحية نهم والاتفاق السري الذي عقدوه مع قبائل نهم حيث سمحت لهم قبائل نهم بالتصوير في مناطقها مقابل توظيف عدد كبير من أبنائها ويمنع مرور قوات الشرعية عبر أراضي نهم أو ضرب أي منطقه أخرى من نهم .

١١ ● سقوط أول معسكر قامت السعودية بتسليحه في الجوف خلال أقل من 24 ساعة في ظروف غامضة.

١٢ ● عدم دعم مقاومة بيحان واللواء 19 الذي يقاتل المليشيات وهذا ما أعلن عنه قائد اللواء السابق مسفر الحارثي .

١٣ ● هروب الزنداني المقدس لديهم كما يصفه أعلام الحزب وإلى الآن لم يدعي أنصاره إلى قتال الحوثيين .

١٤ ● مرور سنة كاملة وأعلام الحزب يحرض ضد السلطة في الجنوب ويشجع الفوضى رغم أن السلطة جزء من الشرعية الذي يدعون الانتماء لها .

١٥ ● عدم ادانتهم أو تحريمهم العمليات الانتحارية إلى الآن بل إن بعضهم يتوسط لإطلاق الأسرى والمعتقلين المنتمين للجماعات الإرهابية.

١٦ ● حمود المخلافي أحد القادة التابعين للحزب اختلس مئات الملايين من الدولارات حسب تصريح لبحاح ولقائد كتائب أبو العباس ولم يدينوا ذلك أو يعيدوا الأموال .

١٧ ● مع هجوم القوات الجنوبية على الساحل الغربي تجمدت الجبهات التي يقودها الحزب مكانها ولم يقوموا بإرباك العدو رغم أن القوات الجنوبية تقدمت 280 كم خلال أسبوعين حتى وصلت إلى المخا ؛ وبنفس الوقت قاموا بإشعال صراع داخلي في مدينة تعز وصل حد الاقتتال بين طرفين من أطراف المقاومة .

١٨ ● إدارة علاقات مشبوهة مع القاعدة فبعد يوم من إعلان القاعدة الانسحاب من مدينة عزان في شبوة أعلن المقدشي عن انضمام كتيبة من الحرس الجمهوري للجيش الوطني .

١٩ ● إرسال احداثيات خاطئة للانتقام من خصوم غير حربيين ومحاولة توريط دول التحالف كما حصل في الصالة الكبرى .

٢٠ ● رفض توريد الضرائب من مأرب إلى عدن رغم أنها كانت تذهب إلى صنعاء طوال سنة ونص من الحرب .

٢١ ● الاستحواذ على إعلام الدولة واستخدامه لخدمة الحزب وإبراز قيادات ومعارك غير حقيقية والتضليل والتهميش لدور القيادات الأخرى الغير منتمية للحزب .

٢٢ ● تشويه المقاومة التي ركعت المليشيات والتحريض ضد قياداتها واتهامهم بالولاء لإيران وعفاش كما حصل مع الزبيدي وأبو العباس .

٢٣ ● زيارة علي محسن إلى منطقة الخشبة القريبة من البقع وسقوطها بيد المليشيات بعد يوم من الزيارة التي أثارت حنق الجنوبيين المسيطرين على البقع وهذا ما أوضحه الإعلامي المقاوم عبدالرحمن المفلحي في صفحته .

٢٤ ● تسليم مدن جنوبية إلى تنظيم القاعدة كمدينة المكلا .. حيث سلمت القوة التابعة لعلي محسن ممثلة باللواء 27 ميكا بالمكلا كامل السلاح لتنظيم القاعدة وقامت قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري الموالية لصالح بنفس الشيء .

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