باحث سياسي في موسكو : الرئيس هادي والمقاومة الجنوبية في فوهة ممثل الامم المتحدة والشرعية الاحمرية.

قال باحث سياسي في موسكو أن اليمنيون كبيرهم و صغيرهم أحزابهم و شيوخهم يرون في الرئيس هادي العقبة الرئيسية للتسوية اليمنية ويرون ان الخروج من تلك العقبة عبر خروجه السلس من السلطة ويكون عبر الامم المتحده.

وقال الباحث السياسي المقيم في موسكو "د علي الزامكي" أن ممثل الامم المتحدة "اسماعيل ولد الشيخ" ليس وسيط في الحل بل جزء من اللعبة اليمنية وربما مهندسها الاول .

وقال الزامكي أن خطة ولد الشيخ خطة انتقاميه يراد منها ازاحة الرئيس هادي على مراحل : الاولى تقليص صلاحياته و نقلها لنائبه و المرشح الاقوى "بن دغر" و هذا اتفاق حصل اثناء زيارة ولد الشيخ الخاطفة الى صنعاء و خلال شهرين من اختيار النائب للرئيس هادي يتم تسليم صنعاء و تسليم السلاح للقوات المسلحة التابعه للقيادات المتواجدة في مأرب و بقايا قوات عفاش .

وأضاف "الزامكي" حزب الاصلاح ووزراء هادي على رأسهم المخلافي موافقين على الاطاحة بالرئيس هادي بطريقة سلسه ولكنهم يريدونها عبر بوابة الامم المتحدة ولم يبقى من عقبة امام التسوية غير الجيش والمقاومة الجنوبية و سوف يستخدمون ضدهما الصميل العسكري و لا احد يستطيع يحتج على فرض التسوية الدولية .

اتبعنا على فيسبوك