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إنزال بري وبحري للتحالف بمديرية المخا ومينائها

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شبوه برس - متابعات - اليمن
السبت 28 يناير 2017 01:59 مساءً

 

نفذ التحالف العربي، فجر السبت، عملية إنزال بري وبحري في مديرية وميناء المخا بعد استعادة كامل السيطرة عليها.

وتواصلت المواجهات، الجمعة، شرق مدينة المخا، حيث صد الجيش اليمني هجوماً للميليشيات الانقلابية التي تحاول الاستماتة من أجل استرجاع ميناء المخا.

 

وفي وقت سابق أفاد مراسل"العربية" من الحد الجنوبي، أن قوات الشرعية اليمنية وبدعم من قوات التحالف العربي وبإسناد كبير من المدفعية السعودية، سيطرت بشكل كامل، الأحد، على مديرية حرض الموازية للطوال السعودية ومديرية ميدي الساحلية.

وتكمن أهمية مديرية ميدي الساحلية في أنها المنفذ الأهم لتهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح، فيما تعتبر مديرية حرض مسرحا لانطلاق قذائف الانقلابيين التي تستهدف القرى الحدودية السعودية.

هذا وتعتبر عملية السيطرة على حرض وميدي تقدما لوجستيا هاما لقوات التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية.

 

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