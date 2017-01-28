هكذا انتزعت المّخا من عيونهم

عندما انطلقت عملية «الرمح الذهبي» في الثامن يناير 2017م كنا ندرك أن العملية العسكرية ستحمل هذا التوجه السريع في تحقيق أهدافها، كل هذا اليقين يأتي من ثقة في الله أولاً ثم التحالف العربي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، والثقة في أن العملية العسكرية قائمة على أيدي المقاومة الجنوبية التي نعرف تماماً أنها تحمل عقيدة صادقة تجاه حلفائها، فهذه المقاومة التي نجحت في تحرير الضالع في عشرة أيام فقط من بداية عملية «عاصفة الحزم» هي ذاتها التي أنجزت تحرير العاصمة عدن وتولت عمليات طرد الانقلابيين من كل المحافظات الجنوبية.

كان لا بد للمقاومة الجنوبية أن تمرغ أنوف الانقلابيين في التراب، كان لا بد من الانطلاق نحو معاقلهم واستعادة كامل الساحل الغربي من باب المندب وحتى ميدي مروراً بالحديدة، ما تحقق في المّخا يؤمن ميناءها من تهريب السلاح، وتهريب المرتزقة الأفارقة، ويؤمن (جزئياً) الملاحة في مضيق باب المندب، فالاستهداف الصاروخي لن يكون بعد تحرير المّخا إلا عبر صواريخ بالستية تتجاوز مداها الـ75 كيلومتراً وهو بالفعل ما حدث بعد أن أطلقت مليشيات الحوثي صاروخاً نحو باب المندب بعد عشر ساعات من طردهم من ميناء ومدينة المّخا.

راهن الحوثي والمخلوع صالح على حسابات صنعت جنوداً في جبهات مختلفة، سقط من حساباتهم أن المعركة ليست تلك الرهانات القبلية والمحاصصات الحزبية الضيقة، هناك التزامات أخرى تتجاوزهم، التزام التحالف العربي باستعادة الشرعية ووضع الأمن القومي العربي هو الأهداف الكبرى التي تتجاوز تلك الحسابات وهي التي تُدركها القوى الوطنية المتحالفة مع القرار العربي بتخليص اليمن من أذناب إيران.

انكسار المليشيات الحوثية في باب المندب وذوباب ومعسكر العمري والمّخا تفتح الأبواب أمام أسئلة لطالما لم تجد إجابات مُقنعة، فالجبهات الجامدة في الجوف ونّهم وصرواح وتعز تثير الاستعجاب، فالمقارنة مع ما حققته المقاومة الجنوبية التي كلما استعان بها التحالف العربي استطاعت أن تنجز المهام العسكرية في توقيت قصير وخسائر محدودة باتت تضع قيادة أركان الجيش اليمني في وضع صعب، يقابل ذلك صعوبة أكثر أمام الانقلابيين الذين خسروا كل معركة أمام الجنوبيين فانهزموا في عدن ولحج والضالع وأبين وها هم ينهزمون في باب المندب والمّخا.

تضييق الخناق على الحوثيين وشريكهم المخلوع صالح في الساحل الغربي يجب أن يمتد إلى الحُديدة، هذا سيضع الحوثي للمرة الأولى أمام حصار حقيقي سيرغمهم للنزول إلى مفاوضات الحل السياسي دون مراوغاتهم المعتادة، فإذا كان المبعوث الأممي ولد الشيخ يحاول إيجاد فرصة هدنة ثامنة فالأهم هو خنق الانقلابيين قبل أي مساعٍ سياسية تكون ثغرة لهم لينفذوا منها.

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