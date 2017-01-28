محافظ شبوة لملس يعلن تشغيل البنك المركزي اعتبارا من الغد الأحد

في مذكرة من لمحافظ لملس إلى مدراء العموم المحافظة والمديريات والمصالح الحكومية والهيئات والقطاع العام –

اشارة الى الموضع اعلاه نود إحاطتكم علما بان البنك المركزي فرع م/ محافظ شبوة سوف يستأنف نشاطه وممارسة اختصاصاته في العاصمة عتق ابتداء من الأحد القادم تاريخ 29-1-2017م بموجب المذكرة من القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الموجة لمحافظ شبوة احمد حامد لملس

وعليه من التاريخ أعلاه يتم التعامل مع الفرع في كافة الأمور المالية والمصرفية واعتماد نموذج الختم بموجب توقيع الاخ صالح عبداللاه فدعق المكلف بإدارة البنك والغاء اي تعامل بأختام اوتوقيع اخرى

كما عليكم توريد كافة الإيرادات المتراكمة من تاريخه إلى حسابكم في البنك المركزي ونقل أرصدة حساباتكم طرف اي بنك ومصرف ان وجدت وإغلاق الحسيات لديهم الى البنك المركزي م/شبوة

وقد عقد محافظ شبوة احمد حامد لملس اجتماع مع مدير عام البنك المركزي شبوة صالح فدعق بحث الترتيبات أعادة افتتاح البنك المركزي بعتق بشبوة الأحد القادم

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