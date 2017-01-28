ثوار الجنوب أداة حسم اقليمي مع إمارات النصر

من خلال الثورة الجنوبية علم الاقليم والعالم ان اليمني بطوائفه ومناطقه ليسوا من ادوات الحسم بعد الخذلان التي تعرض له الاقليم في الجزيرة العربية وان من أخل بالتوازن الاقليمي اليوم يلفظ انفاسه الاخيرة .

اليوم الجنوب ارضا وشعبا يتقدم في الساحل الغربي لتهامة اليمن بعد ان ثبت باليقين ان قوى الثورة الجنوبية اداة حسم ضمن الاقليم ويشارك الاقليم فاتورة اخلال اليمن بالتوازن في الجزيرة .

الجنوب اليوم مع الاقليم يشارك اعادة رسم الخريطة التي التي اختلت ويعيد رسمها وصياغتها السابقة حتى يعود التوازن الدي اختل .

صحيح ان الفاتورة باهضة ولكن لا تشكل مما دفعناه بالماضي الا النزر اليسير .

اليوم ثوار الجنوب يسطرون اروع الملاحم في اليمن بعد ان سطروا ملاحم البطولة في الجنوب تحت راية العلم الجنوبي المنتصر مع حلفاء الاقليم وخاصة امارات البطولة والنصر .

حيث ما تواجد الثنائي الجنوبي والاماراتي وجد النصر وأداة الحسم وحيثما تواجد اخوان اليمني واصلاحهم وجد الخذلان والتامر والخيانة والكروش الكبيرة والوجوه اللامعة باقنعة الهزائم .

نحن ندفع فاتورة اقليمية وننتظر من الاقليم وخاصة الامارات والشقيقة الكبرى المملكة السعودية ان تشاركنا طموحاتنا الجنوبية في استعادة دولتنا كما شاركناهم فاتورة الحرب المدفوعة ثمنها مقدما .

فالجنوب حليف عملي فاعل وحاسم بجانب توجهات الاقليم ومساعدتنا الفاعلة التي تكلفنا ضحايا كبيرة في مقارعة اليمني واعادته للصواب في عمليات مكافحة الارهاب .

احمد بلفقيه

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