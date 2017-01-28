مدينة عدن سبقت ظهور صنعاء بألفين عام !
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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 28 يناير 2017 08:35 صباحاً
أكد تقرير لمنظمة اليونسكو أن مدينة عدن أقدم من صنعاء بـ 2000 عام.
"شبوه برس" ينشر قائمة المدن الأثرية العربية وفق ترتيب الأقدمية التاريخية كما وردت في تصنيف اليونسكو.
1- ﺣﻠﺐ / ﺳــﻮﺭﻳﺎ ( 12200 ﻋﺎﻡ )
2- ﺃﺭﻳﺤـــﺎ / ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ( 10600 ﻋﺎﻡ )
3- ﺩﻣﺸﻖ / ﺳﻮﺭﻳﺎ ( 9200 ﻋﺎﻡ )
4- ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ / ﻣﺼﺮ ( 7900 ﻋﺎﻡ )
5- ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ / ﺳﻮﺭﻳﺎ ( 7300 ﻋﺎﻡ )
6- ﺳﺎﻣﺮﺍﺀ / ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ( 6500 ﻋﺎﻡ )
7- ﻋﺪﻥ / ( 5500 ﻋﺎﻡ )
8- ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ / ﺍﻳﺮﺍﻥ ( 4800 ﻋﺎﻡ )
9- ﺍﻟﺮﻗﺔ / ﺳﻮﺭﻳﺎ ( 4000 ﻋﺎﻡ )
10- ﺻﻨﻌﺎﺀ / ﺍﻟﻴﻤﻦ ( 3500 ﻋﺎﻡ )
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