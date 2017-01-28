تشييع جثمان فقيد عدن والجنوب العربي ‘‘علي باهارون‘‘ الى مثواه الأخير في مقبرة العيدروس بعدن
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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 28 يناير 2017 08:14 صباحاً
شيعت جموع غفيرة من أبناء محافظة عدن بعد صلاة فجر اليوم بمسجد الامام العيدروس بكريتر وصلاة الجنازة على جثمان الشخصية السياسية والوطنية والاقتصادية السيد علي حسن باهارون الى مقبرة العيدروس بكريتر عدن
وكان الفقيد باهارون قد توفي مغرب يوم أمس الجمعة إثر نوبة قلبية
رحم الله الفقيد علي حسن باهارون وأسكنه الرحمن فسيح جناته
إنا لله وإنا إليه راجعون
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