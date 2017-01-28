تشييع جثمان فقيد عدن والجنوب العربي ‘‘علي باهارون‘‘ الى مثواه الأخير في مقبرة العيدروس بعدن

محافظ شبوة لملس يعلن تشغيل البنك المركزي اعتبارا من الغد الأحد في مذكرة من لمحافظ لملس إلى مدراء العموم المحافظة والمديريات والمصالح الحكومية والهيئات والقطاع العام – اشارة الى الموضع اعلاه نود إحاطتكم علما بان البنك المركزي فرع م/ محافظ شبوة سوف يستأنف نشاطه وممارسة اختصاصاته في العاصمة عتق ابتداء من الأحد القادم تاريخ 29-1-2017م

ثوار الجنوب أداة حسم اقليمي مع إمارات النصر من خلال الثورة الجنوبية علم الاقليم والعالم ان اليمني بطوائفه ومناطقه ليسوا من ادوات الحسم بعد الخذلان التي تعرض له الاقليم في الجزيرة العربية وان من أخل بالتوازن الاقليمي اليوم يلفظ انفاسه الاخيرة . اليوم الجنوب ارضا وشعبا يتقدم في الساحل الغربي لتهامة اليمن بعد

الإمارات بصمات بيضاء في العطاء الإنساني التنموي بارخبيل سقطرى يسعى الهلال الأحمر الإماراتي أن يكون رمزا للتعاون والإخاء في اليمن للإمارات دور كبير في تنمية العديد من القطاعات الحيوية بمحافظة أرخبيل سقطرى التي رسمت من خلالها لوحة حباً الشعب الإمارات وقيادته السياسية الحكيمة لأشقائهم في اليمن و ارخبيل سقطرى خصوصا على دورهم

مدينة عدن سبقت ظهور صنعاء بألفين عام ! أكد تقرير لمنظمة اليونسكو أن مدينة عدن أقدم من صنعاء بـ 2000 عام. "شبوه برس" ينشر قائمة المدن الأثرية العربية وفق ترتيب الأقدمية التاريخية كما وردت في تصنيف اليونسكو. 1- ﺣﻠﺐ / ﺳــﻮﺭﻳﺎ ( 12200 ﻋﺎﻡ ) 2- ﺃﺭﻳﺤـــﺎ / ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ( 10600 ﻋﺎﻡ ) 3- ﺩﻣﺸﻖ / ﺳﻮﺭﻳﺎ ( 9200 ﻋﺎﻡ ) 4-